Czy koty są złośliwe? Lekarka weterynarii mówi o „śmierdzącym atramencie”

Dorota Sumińska dzieli się wiedzą z właścicielami zwierząt, którzy dzięki jej podpowiedziom mogą lepiej zrozumieć swoich pupili. W niedawno opublikowanych nagraniach lekarka weterynarii zwróciła uwagę na to, że czasami nawet wydawać by się mogło oczywiste zachowania zwierząt, mogą mieć drugie znaczenie.

Tak jest np. jeśli chodzi o ziewanie psów, czy mruczenie kotów. Nie zawsze takie zachowanie należy odbierać jako jednoznaczny sygnał, że konkretne zwierzę jest śpiące czy szczęśliwe. Może to być lampka alarmowa świadcząca o irytacji lub bólu.

Kot odczuwa ból? Lekarka weterynarii radzi, na co zwrócić uwagę

W jednym z nagrań Dorota Sumińska została zapytana, jak poznać, że kota coś boli. Kluczowe są zmiany w jego zachowaniu – zwierzę przestaje jeść i przestaje się myć. – Kot przyjmuje charakterystyczną, bolesną postawę – powiedziała ekspertka i dodała, że zwierzę jest wtedy skulone. – Po prostu widać, że kot jest nie taki jak na co dzień – dodała.

Nagranie spotkało się z reakcją internautów, którzy dzielili się historiami ze swoimi zwierzętami. „Mój Franek biegnie do mnie, jak tylko rano otworzę oczy. Więc jak któregoś poranka doszłam do łazienki, a jego wciąż nie było, to już wiedziałam, że coś się dzieje. I rzeczywiście miał gorączkę i zapalenie jelit. Od razu zwróciłam uwagę na zmianę jego zachowania”, „Bardzo dziękuję za prostą, ale fachową opinię” – czytamy w komentarzach.

Koty bywają złośliwe? Ekspertka o „śmierdzącym atramencie”

Inne pytanie dotyczyło charakteru kotów. Czy bywają złośliwe? – Nie, ludzie bywają złośliwi. Koty nie bywają i nie są złośliwe. Koty są bardzo prostolinijne, a my poczytujemy ich niektóre zachowania za złośliwość – rozpoczęła Dorota Sumińska.

– Tymczasem ta „złośliwość” polega na tym, że one piszą do nas „list”. Tylko ten „list” jest bardzo śmierdzącym atramentem pisany – podsumowała wątek ekspertka, odnosząc się do sytuacji, kiedy właściciele kotów w niewłaściwy sposób interpretują fakt, że zwierzęta nie załatwiają swoich potrzeb do kuwet.

Czytaj też:

Jak obliczyć wiek psa i kota? Lekarka weterynarii dała wskazówkęCzytaj też:

Dlaczego pies ziewa? To może być sygnał alarmowy. Lekarka weterynarii wyjaśnia