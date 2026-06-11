Wielogodzinne przesłuchanie Kaczyńskiego. Giertych wykonał zaskakujący ruch

Przypomnijmy, w lutym 2025 roku śledztwo dotyczące dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Dotyczy ono niedoszłej budowy wieżowców na działce w Warszawie należącej do spółki Srebrna, która jest powiązana z PiS-em. Postępowanie dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera.

10 czerwca w tej sprawie został przesłuchany Jarosław Kaczyński. Kolejnego dnia Roman Giertych złożył w prokuraturze wniosek o wyłączenie ze sprawy prokurator Ewy Szeroczyńskiej, która przesłuchiwała polityka PiS – wynika z ustaleń Onetu. Polityk miał uznać, że „pani prokurator nie poradziła sobie do końca”.

Przesłuchanie Kaczyńskiego ws. dwóch wież. Jak wyglądało?

W rozmowie z „Faktem” mec. Jacek Dubois, pełnomocnik strony skarżącej poinformował, że przesłuchanie polityka trwało dziewięć godzin. Zwrócił uwagę, że polityk nie wnioskował o przerwanie przesłuchania i wytrwał do końca.

– Oczywiście były przerwy, gdy ktoś potrzebował odpocząć lub skorzystać z toalety. Była kawa i herbata. Warunki były wręcz ponadstandardowe jak na realia prokuratury. Można powiedzieć, że uczestnicy byli traktowani jak goście dobrego hotelu – relacjonował Dubois.

Dodał także, że polityk „wprowadzał wątki polityczne, które odbiegały od rzeczywistości i były wbrew logice” . Mimo to ma nadzieję, że prokuratura przejdzie do dalszych działań dotyczących postępowania.

– Przesłuchanie pana Kaczyńskiego było zwieńczeniem etapu postępowania dowodowego. Teraz prokuratura musi ocenić cały zebrany materiał. W mojej ocenie daje on pełne podstawy do sformułowania zarzutów, ponieważ potwierdza tezy zawarte w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa – ocenił mec. Dubois.

Z kolei rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że przesłuchanie polityka „przebiegało w dobrej atmosferze” , jednak „pojawiły się w pewnym momencie pewne zgrzyty, niemające większego wpływu na dalszy tok przesłuchania” .

Dodał także, że na początku przesłuchania świadek oświadczył, że uważa przesłuchującą go prokurator „za osobę nielegalną, aczkolwiek wyraża zgodę na przesłuchanie, gdyż będzie ten protokół dowodem w dalszej walce o przywrócenie praworządności” . Kaczyński miał też odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania.

Prezes PiS zabrał głos po przesłuchaniu

Jarosław Kaczyński pytany o przesłuchanie przez dziennikarzy w Sejmie odpowiedział, że było ono „zgodne z normami prawa” . Polityk ocenił także, że poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, nie powinien brać udziału w sprawie i występować po stronie Geralda Birgfellnera.

– Dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i mnie przesłuchiwać? No po prostu dlatego, że jest w przeciwnym obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj, w parlamencie – oświadczył szef PiS, cytowany przez Wirtualną Polskę.

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