Dlaczego pies ziewa? To może być sygnał alarmowy. Lekarka weterynarii wyjaśnia

Dorota Sumińska za pośrednictwem swojego kanału w serwisie YouTube „Zwierzę Ci się” dzieli się z właścicielami czworonogów radami, które pozwalają im lepiej zrozumieć swoich podopiecznych. W jednym z najnowszych nagrań lekarka weterynarii odpowiedziała na wydawać by się mogło banalne pytanie.

Dlaczego pies ziewa? Ekspertka weterynarii o ważnym sygnale

Jak się jednak okazuje, pies ziewa nie tylko dlatego, że jest śpiący. Może takim zachowaniem wysyłać ważny sygnał do swojego właściciela. – Pies ziewa wtedy, kiedy jest już zirytowany sytuacją. Prosi, żeby skończyła się ta sytuacja, żebyśmy przestali robić coś, co mu nie pasuje. Zaczyna ziewać i mówić: „Wreszcie skończ już, wstydu oszczędź” – wyjaśniła ekspertka.

Pod nagraniem pojawiło się sporo reakcji. „Jak zwykle niezawodny komentarz” – napisał jeden z internautów. Kolejny w żartobliwym tonie zaproponował, aby lekarka weterynarii przyjechała do niego i pełniła rolę tłumacza w rozmowie między nim a jego czworonogiem. Odezwali się też właściciele kotów, którzy podpytywali, czy w przypadku ich podopiecznych w ten sam sposób należy interpretować ziewanie.

Jak obliczyć wiek psa? Ekspertka dała wskazówkę

W innym nagraniu Dorota Sumińska podpowiedziała, w jaki sposób w przybliżeniu obliczyć wiek psa, co w przypadku zwierząt ze schronisk – kiedy opiekunowie nie zajmują się nimi od początku życia – nie jest przecież oczywiste. Dała konkretną wskazówkę.

– (Wiek – red.) psa bardzo łatwo (obliczyć – red.), dlatego że jest taki wyznacznik w zużyciu się zębów. Zaczynają się zużywać najpierw zawsze te, które pierwsze wyrastają – jedynki, dwójki i potem dalej, do tyłu. Więc psi wiek jest dość łatwo określić po zębach. Głównie patrzy się na zęby sieczne, tam dalej to już nie jest takie ważne – poinformowała lekarka weterynarii.

Czytaj też:

Nieznany rozdział historii kotów. Naukowcy podważają poprzednie ustaleniaCzytaj też:

Prezydent zawetował ustawę łańcuchową. Marszałek Sejmu zapowiada głosowanie