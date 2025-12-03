Nieznany rozdział historii kotów. Naukowcy podważają poprzednie ustalenia

Najświeższe wyniki badań, które ukazały się w prestiżowym czasopiśmie „Science”, dowodzą, że udomowione koty trafiły do Europy około 2 tysiące lat temu, czyli w początkach Cesarstwa Rzymskiego. Według badaczy zwierzęta te pojawiły się na kontynencie dzięki rozbudowanej sieci handlu morskiego. Koty przewożone były na pokładach statków transportujących zboże z Egiptu do portów Imperium Rzymskiego, gdzie pełniły funkcję naturalnych pogromców gryzoni.

Przełom – jak wskazują nowe analizy genomów – nastąpił w momencie, gdy do Europy zaczęto sprowadzać koty z Afryki Północnej.

Dotychczas dominowało przekonanie, że koty udomowiono znacznie wcześniej i że już 6–7 tysięcy lat temu przybyły do Europy wraz z pierwszymi rolnikami z Bliskiego Wschodu. Obecne badania DNA ponad stu kotów z europejskich i bliskowschodnich stanowisk archeologicznych pokazują jednak, że najstarsze genomy kotów domowych z Europy pochodzą dopiero z czasów rzymskich.

Dwie wielkie fale migracji kotów

Zespół badaczy zidentyfikował dwie główne fale wprowadzenia kotów na kontynent z Afryki Północnej. Około 2200 lat temu dzikie osobniki pojawiły się na Sardynii, jednak nie były jeszcze zwierzętami domowymi. Dopiero kolejna migracja, która wydarzyła się mniej więcej 200 lat później, zapoczątkowała populację kotów udomowionych obecnych w Europie do dziś.

W starożytnym Egipcie koty odgrywały ogromną kulturową rolę – były czczone, chronione, a nawet mumifikowane. Dopiero ekspansja wojsk rzymskich i rozwój szlaków morskich sprawiły, że koty zaczęły się szeroko rozprzestrzeniać, stając się częścią gospodarstw, codziennego życia i wierzeń mieszkańców Europy.

Marco De Martino, paleogenetyk z Uniwersytetu Rzymskiego Tor Vergata i współautor publikacji, podkreślił w rozmowie z agencją Reuters, że „wprowadzenie kota domowego do Europy jest ważne, ponieważ oznacza istotny moment w długotrwałej relacji tych zwierząt z ludźmi”. – Koty to nie tylko kolejny gatunek, który pojawił się na nowym kontynencie. To zwierzęta, które stały się głęboko zintegrowane z ludzkimi społeczeństwami, gospodarką, a nawet wierzeniami – wyjaśnił naukowiec.

Udomowienie nadal owiane tajemnicą

Chociaż naukowcom udało się określić kierunek oraz czas napływu kotów domowych na kontynent europejski, wciąż pozostaje niejasne, gdzie dokładnie i kiedy doszło do ich pierwotnego udomowienia.

Badacze przyznają, że odpowiedź na to pytanie wymaga dalszych analiz materiałów genetycznych z Afryki i Bliskiego Wschodu.

