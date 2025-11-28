Jak obliczyć wiek psa i kota? Lekarka weterynarii dała wskazówkę

Jak obliczyć wiek kota albo psa? To pytanie zadaje sobie wiele osób, a w poszukiwaniu odpowiedzi właściciele czworonogów natrafiają albo na banalny mnożnik, albo arcyskomplikowane równania.

Jak obliczyć wiek kota i psa? Lekarka weterynarii dała wskazówkę

Nieco rozjaśnić sprawę postanowiła Dorota Sumińska. Lekarka weterynarii zwróciła uwagę na to, że w przypadku psów sprawa jest o wiele prostsza niż u kotów. – (Wiek – red.) psa bardzo łatwo (obliczyć – red.), dlatego że jest taki wyznacznik w zużyciu się zębów. Zaczynają się zużywać najpierw zawsze te, które pierwsze wyrastają – jedynki, dwójki i potem dalej, do tyłu. Więc psi wiek jest dość łatwo określić po zębach. Głównie patrzy się na zęby sieczne, tam dalej to już nie jest takie ważne – poinformowała za pośrednictwem kanału Zwierzę Ci się w serwisie YouTube.

Niestety ekspertka nie ma równie pozytywnych wieści dla właścicieli kotów. – Natomiast, jeżeli chodzi o koty, jest to bardzo trudne. Bardzo trudne. Można w przybliżeniu coś podejrzewać – stwierdziła Dorota Sumińska. – Póki koty są małe to wtedy widzimy, w jakim są wieku, bo w różnych okresach życia bardzo małego kota różne rzeczy się dzieją i możemy to określić. Później już, po ukończeniu roku, jest naprawdę bardzo trudno – oceniła ekspertka.

Pod nagraniem pojawiło się kilka komentarzy internautów, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami. Jeden z nich napisał, że sprawa bywa na tyle skomplikowana, że nie zawsze z obliczeniem wieku zwierzęcia radzą sobie weterynarze. „Zaadoptowałam kota, który mieszkał w garażu… Pierwszy vet powiedział, że kot jest bardzo zdrowy i ma ok. 15 m-cy… Kiedy udałam się na kolejną wizytę do innej placówki, tam kot (ich zdaniem) miał 15 lat” – czytamy.

