Tak roześmianego Kaczyńskiego dawno nie widziano. Miał ważny powód

W środę 3 grudnia w Sejmie otwarto wystawę prac autorstwa Marka Suskiego. Wydarzenie jeszcze za czasów swojej kadencji zapowiadał Szymon Hołownia. Były marszałek Sejmu podkreślał, że parlamentarzysta jest niezwykle utalentowanym plastykiem, którego twórczości nikt nigdy nie docenił.

Suski zorganizował w Sejmie wystawę swoich prac

– Sztuka to jest czynienie dobra w sposób piękny. To jest takie moje credo. Staram się, żeby to, co robię, przynajmniej było estetyczne – stwierdził Marek Suski podczas otwarcia wystawy. W sejmowym holu głównym można zobaczyć kilkanaście prac autorstwa posła PiS. Są wśród nich portrety członków rodziny posła, pejzaże i rysunki satyryczne o tematyce politycznej.

Najwięcej prac to wizerunki koni, które nawiązują do historii Polski i tradycji polskiego malarstwa. – Mój pradziadek miał dużo koni, ale komuna go pozbawiła wszystkiego, więc pozostało mi tylko namalować konie, ponieważ są piękne, mądre i można powiedzieć, że z cywilizacją ludzką związane właściwie od zarania dziejów – tłumaczył Marek Suski.

Polityk dodawał, że „trzeba docenić naszych największych przyjaciół: konie, psy, koty”.

Kaczyński o Suskim: Jest bardzo odważnym człowiekiem

Wystawę otworzył Jarosław Kaczyński. Obecnych było również wielu polityków związanych z PiS m.in. szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, poseł Kazimierz Smoliński i sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.

Na zdjęciach, które trafiły do sieci widać, że Jarosław Kaczyński jest wyraźnie uśmiechnięty i podobają mu się prace członka swojej partii. Dopytywany przez dziennikarzy o wrażenia, prezes PiS powiedział, że „bardzo utalentowany malarz może być jednocześnie człowiekiem polityki”.

– Marek Suski ma wielkie zasługi. Bardzo go cenię. Ma taką cechę, która w naszej polityce jest naprawdę rzadka. On jest bardzo odważnym człowiekiem – chwalił prezes PiS.

