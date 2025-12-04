Dlaczego kot mruczy? To nie tylko objaw szczęścia. Lekarka weterynarii wyjaśnia

Dorota Sumińska za pośrednictwem kanału „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube dzieli się radami, które pozwalają właścicielom zwierząt lepiej zrozumieć ich podopiecznych. W jednym z niedawno opublikowanych krótkich nagrań lekarka weterynarii odpowiedziała na pytanie, które mogłoby wydawać się banalne: „Dlaczego pies ziewa?”.

Dlaczego pies ziewa? Lekarka weterynarii zwraca uwagę na ważny sygnał

Ale odpowiedź nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Jak się okazuje, psy ziewają nie tylko dlatego, że są śpiące. Mogą w ten sposób wysyłać ważny sygnał do właścicieli.

– Pies ziewa wtedy, kiedy jest już zirytowany sytuacją. Prosi, żeby skończyła się ta sytuacja, żebyśmy przestali robić coś, co mu nie pasuje. Zaczyna ziewać i mówić: „Wreszcie skończ już, wstydu oszczędź” – wyjaśniła ekspertka.

Dlaczego koty mruczą? Nie tylko z radości. Ekspertka podpowiada

Dorota Sumińska zwróciła także uwagę na sygnał wysyłany przez koty, który w powszechnym odbiorze wydaje się być przejawem dobrego samopoczucia. I chociaż często tak właśnie jest, to również może być lampką ostrzegawczą.

Dlaczego koty mruczą? – Z dwóch powodów. Albo ze szczęścia i rozanielenia, albo z bólu – powiedziała lekarka weterynarii. – I trzeba o tym pamiętać, że zdarzają się takie koty, które wtedy, kiedy je coś bardzo boli, też mruczą. Ale wtedy mają zupełnie inną postawę, pozycję, jaką przyjmują, więc będzie to do rozróżnienia dla opiekuna – podkreśliła.

Pod nagraniem pojawiły się reakcje internautów, którzy dzielili się doświadczeniami ze swoimi pupilami. „Moje mruczą z w pełni odwzajemnionej miłości, czyli ze szczęścia”, „Moja kotka burczy, jak jest niezadowolona. Zawsze mnie tym rozśmiesza, uważa że robi na mnie wrażenie” – czytamy w komentarzach.

