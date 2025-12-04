Czy twój pies jest geniuszem? Powinien mieć te trzy cechy

Najnowsze analizy naukowe wskazują na to, że to ciekawość świata, umiejętność długotrwałej koncentracji oraz wysoki poziom samokontroli mogą stanowić fundament cech psich geniuszy od ich bardziej przeciętnych towarzyszy. Badacze uważają, że te odkrycia mogą utorować drogę do stworzenia pierwszego testu na inteligencję dla szczeniąt.

Centrum Poznania Psa działające przy Uniwersytecie w Portsmouth oraz Jednostka Badań nad Psami Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie połączyły swoje siły, by po raz pierwszy zbadać, jakie właściwości psychiczne leżą u podstaw zdolności do nauki rozpoznawania setek przedmiotów wyłącznie na podstawie ich nazw. Według profesor doktor Juliane Kaminski, psy obdarzone taką umiejętnością są „niezwykle rzadkie” i posiadają wrodzony talent.

Jak przebiegało badanie?

Artykuł opisujący wyniki badań, opublikowany w czasopiśmie Nature Scientific Reports, przedstawia analizę 11 psów zdolnych do nauki etykiet z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Holandii i Niemiec. Wśród testowanych znalazły się border collie, mieszańce, hiszpańskie psy dowodne oraz mopsy. Zwierzęta te poddano ośmiu zadaniom sprawdzającym ich zdolności poznawcze – od ciekawości i umiejętności rozwiązywania problemów, po pamięć oraz komunikację z człowiekiem.

W trakcie eksperymentu wyróżniono trzy kluczowe cechy. Jedną z nich była ciekawość – psy uczące się etykiet poświęcały znacznie więcej czasu na badanie nowych obiektów niż grupa kontrolna. Kolejną ważną cechą była zdolność koncentracji – zamiast losowo interesować się różnymi przedmiotami, psy dokładnie analizowały konkretne obiekty.

Ostatnią, ale nie mniej ważną cechą była wysoka samokontrola. Badane zwierzaki wykazywały większą zdolność powstrzymywania impulsów niż psy o standardowych umiejętnościach.

Przyszłość psiej inteligencji. Powstanie test dla szczeniąt?

Jednym z uczestników badań był Harvey, pies okrzyknięty jednym z najinteligentniejszych w Wielkiej Brytanii po tym, jak zapamiętał nazwy aż 203 zabawek. Jak wskazują naukowcy, jego niezwykły talent wynika głównie z ogromnej ciekawości świata.

Zespół badawczy podkreśla jednak, że to dopiero początek drogi. – Będziemy prowadzić dalsze badania, musimy bowiem sprawdzić, czy cechy te są nieodłączną cechą poszczególnych psów od okresu szczenięcego, czy też rozwijają się z czasem i mogą być kształtowane przez szkolenia – zapowiada profesor Kaminski.

Naukowcy są przekonani, że wyniki ich pracy mogą zapoczątkować opracowanie testu inteligencji dla młodych psów, który pozwoli ocenić, czy szczeniak ma potencjał, by opanować aportowanie domowych przedmiotów na komendę.

Tego rodzaju test mógłby wskazać psy predysponowane do zaawansowanych zadań – w tym przyszłych psów asystujących.

Czytaj też:

Jak obliczyć wiek psa i kota? Lekarka weterynarii dała wskazówkęCzytaj też:

Podatek od psa wzrośnie. Kto zapłaci więcej za czworonoga?