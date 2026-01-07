Grenlandia skrywa mroczny sekret. „To tylko kwestia czasu”

Badacze przyjrzeli się jednemu z lodowców na północno-zachodniej Grenlandii, zwanym Prudhoe Dome. Międzynarodowa ekspedycja wwierciła się w lód na głębokość ponad 500 metrów. Odnaleźli tam spoczywające od wieków starożytne osady i fragmenty skał. Jak wyjaśniają naukowcy, znalezisko jest w stanie wiele powiedzieć na temat klimatu Grenlandii sprzed tysięcy lat.

Jak się okazało, ziemia ta 7 tysięcy lat temu była całkowicie wolna od lodu. Dziś oblodzone skały, niegdyś były zupełnie odsłonięte i wystawione na działanie powietrza. Badacze przeanalizowali próbki, z których byli w stanie określić wiek i warunki, w jakich powstały odkryte osady. Co się okazało?

„Tylko kwestia czasu”

Badacze stwierdzili, że niegdyś lato na Grenlandii było cieplejsze niż to, które znamy dziś. W letnich miesiącach temperatury były wyższe od aktualnych, sięgając od 3 do 5 stopni Celsjusza więcej. Właśnie ze względu na to skały lodowca były odsłonięte od lodu. Lodowiec Prudhoe Dome stopił się wtedy całkowicie.

Naukowcy alarmują, że w krótkim czasie – do końca XXI wieku – temperatury na Grenlandii znów mogą osiągnąć wartości znane sprzed 7 tysięcy lat. Jest to informacja o tyle istotna, że taki stan może wpłynąć na przyszłość lodowców i globalny poziom mórz. Badacze wskazują na to, że przeszłość Grenlandii powinna być dla nas alarmująca. Jak zaznacza Jason Briner z Uniwersytetu w Buffalo, skoro tysiące lat temu naturalne zmiany klimatu – bez udziału ludzkości – skończyły się całkowitym stopieniem lodowca, kolejny wzrost temperatur związany z działalnością współczesnego człowieka może mieć jeszcze poważniejsze skutki.

– Jeśli naturalne, łagodne zmiany klimatu spowodowały cofnięcie się lodowca Prudhoe Dome na tysiące lat, to tylko kwestią czasu jest, kiedy obecny, antropogeniczny wzrost temperatur doprowadzi do podobnego scenariusza – mówi Briner.

Jak przekonuje Yarrow Axford z Northwestern University w Illinois, badania naukowców i płynące z nich wnioski są dowodem na wysoką wrażliwość grenlandzkiego lądolodu na zmiany temperatur.

Lód skrywa sekrety sprzed tysięcy lat

Skały i osady odkryte pod grenlandzkim lodem są dla naukowców doskonałym źródłem informacji o przeszłości tego terenu. Przyglądając się nim badacze mogą nie tylko wziąć pod lupę klimatyczną przeszłość Grenlandii, ale również z większą dokładnością przewidywać przyszłość. Joerg Schaefer z Lamont-Doherty Earth Observatory zwraca uwagę choćby na prognozowanie lokalnych zmian poziomu mórz.

– Gromadzone przez nas dane to przełom w prognozowaniu tempa topnienia lodowców. Bezpośrednie obserwacje pozwalają nam lepiej zrozumieć, które obszary są najbardziej narażone i jak szybko mogą zniknąć – wyjaśnia Schaefer.

Czytaj też:

To wydarzenie zaskoczyło naukowców. Podwodna „powódź” przebiła się przez lód GrenlandiiCzytaj też:

Zniknęli bez śladu. Teraz psy potwierdzają istnienie zaginionej społeczności