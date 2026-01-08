Szef MSWiA o zarzutach polityków PiS: Jesteście hienami. Kaczyński odpowiedział

Pojawiły się nowe informacje ws. gwałtu na młodej policjantce, do czego miał się dopuścić funkcjonariusz z Piaseczna. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie podkreśliła, że funkcjonariusz „nie pełni i nigdy nie pełnił służby w jej jednostce, a sprawa nie ma z nią żadnego związku”. „Stanowczo podkreślamy, że dla osób popełniających przestępstwa nie ma miejsca w naszej formacji. Policjant, który łamie prawo, musi liczyć się z konsekwencjami” – podkreślono w komunikacie.

KPP w Piasecznie dodała, że „nie ma i nie będzie jej przyzwolenia na przestępcze działania jakiegokolwiek funkcjonariusza”. Na koniec zapowiedziano, że „każdy przypadek hejtu i dezinformacji wobec jej jednostki spotka się ze stanowczą reakcją”. W związku ze sprawą dostało się też w środę szefowi MSWiA. Marcin Kierwiński dzień później z mównicy sejmowej odpowiedział politykom PiS-u.

Marcin Kierwiński o „ohydnym politykierstwie”

– Nie mogę już słuchać tego, jak się zachowujecie, hieny z PiS-u. Jesteście hienami. Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne politykierstwo. W tej sprawie zaraz będzie o was. W tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa. W ciągu 12 godzin ten gość trafił do aresztu i siedzi za kratkami – wyliczał minister spraw wewnętrznych i administracji. Mężczyznę zawieszono w czynnościach służbowych i uruchomiono proces wydalania tego człowieka z polskiej policji.

– Tym się różnimy od was, że my w takich sprawach reagujemy. Twardo i natychmiast. Nie tuszujemy niczego tak, jak wyście to robili – przekonywał szef MSWiA. Kierwiński wymieniał, że oprócz decyzji, które podjęto w sprawie, wdrożono trzy postępowania kontrolne. – Postępowanie przeprowadzone przez Komendę Stołeczną Policji dot. tego, co zdarzyło się jeżeli chodzi o tę imprezę, libację, jak to nazywacie, postępowanie jeżeli chodzi o komendanta głównego Policji i od razu został uruchomiony Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Jarosław Kaczyński: To już jest coś, co pokazuje, z jaką władzą mamy do czynienia

Kierwiński podsumował, że w tej sprawie będą dalsze decyzje. O to, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie żądało wyjaśnień od resortu, był w Sejmie pytany przez dziennikarzy Jarosław Kaczyński. – Już trwa ta akcja, już była kontrola poselska i oczywiście będziemy żądali, chociaż minister spraw wewnętrznych twierdzi, że jesteśmy hienami. To już jest coś, co pokazuje, z jaką władzą mamy do czynienia – skomentował prezes PiS.

– Jeżeli obrona kobiet to jest zachowanie się jak hiena, to trzeba by tu zapytać, do jakiego zwierzęcia można porównać pana Kierwińskiego – dodał Kaczyński. Przemysław Czarnek w mediach społecznościowych przekonywał z kolei, że szef MSWiA „nie ma prawa zabierać głosów w tej sprawie”. Emocje w tej sprawie sięgnęły zenitu już wczoraj. Poważne oskarżenia pod adresem Kierwińskiego padły z ust Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział pozew.

Posłanka PiS pomyliła szefa MSWiA z ministrem sprawiedliwości

„Policjantka zgwałcona w jednostce przez dowódcę, a minister MSWiA Waldemar Żurek, zamiast skutecznie ścigać przestępców w mundurach (molestowania kobiet w tej jednostce zdarzały się wcześniej) grozi mi, jako posłowi, który domaga się jego dymisji. Dlaczego mnie to nie dziwi?” – napisała polityk, myląc ministrów.

„Pani nawet nie wie, kto jest kim w tym znienawidzonym przez PiS rządzie Donalda Tuska. Zamiast oznaczyć ministra Kierwińskiego z MSWiA, to uderza pani prosto w ministra Żurka z MS. Trochę wolniej pani poseł, za dużo emocji, proszę uważać, bo jak się pani rozpędzi, to zaraz pani oznaczy Kaczyńskiego jako winnego. Może pani startować na paskowego w swojej telewizji” – zareagowała rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.

