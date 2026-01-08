Tarczyński wywołał burzę. Tak zareagował na tragedię w USA

Amerykański resort bezpieczeństwa krajowego (DHS) rozpoczął wielką operację przeciwko migrantom w stanie Minnesota. Na taki krok zdecydowano się po tym, jak na jaw wyszła afera związana z wyłudzaniem na szeroką skalę świadczeń socjalnych przez przedstawicieli somalijskiej diaspory.

USA. Tragedia podczas operacji służb przeciwko migrantom

W trakcie działań służb doszło do tragedii, w wyniku której zmarła 37-letnia kobieta. Lokalna policja poinformowała w oświadczeniu, że 37-latka miała blokować ulicę swoim pojazdem. Gdy funkcjonariusze Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) do niej podeszli, miała odjechać, potrącając jednego z nich.

To właśnie ten policjant oddał strzały. Kilka chwil później auto, którym kierowała kobieta, wjechał w zaspę śnieżną. Policja zapewniła,że mundurowi natychmiast ruszyli na pomoc i próbowali udzielić pierwszej pomocy, jednak 37-latka odniosła na tyle poważne obrażenia, że jej życia nie udało się uratować.

Kobieta zmarła podczas akcji służb. Trump komentuje

Do tragedii za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się Donald Trump. Prezydent USA winą za to, co się stało, obarczył „radykalną lewicę i jej aktywistów, którzy każdego dnia napadają na funkcjonariuszy”.

W opinii amerykańskiego przywódcy „kobieta, która zmarła, zachowywał się fatalnie, ponieważ stawiała opór i blokowała ruch drogowy, po czym celowo i brutalnie przejechała funkcjonariusza ICE”. Donald Trump dodał, że „agent ICE działał w samoobronie i jest to cud, że w ogóle udało mu się przeżyć”.

Zupełnie innego zdania jest burmistrz Minnesoty. Jacob Frey w trakcie spotkania z mediami stwierdził, że oświadczenie policji jest skandaliczne. – Widziałem nagranie. Agent lekkomyślnie użył broni i doprowadził do śmierci obywatelki. Idźcie stąd, nie chcemy was tutaj – grzmiał polityk.

Tarczyński chwali ICE po śmierci kobiety. Burza po akcji w USA

Wydarzenia w Minnesocie nie umknęły uwadze Dominika Tarczyńskiego. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości postanowił pochwalić funkcjonariuszy ICE za ich działania. Oburzenia tym faktem nie ukrywała m.in. Anna Maria Żukowska. „Ale wiesz, że oni zastrzelili Amerykankę, matkę trójki dzieci?” – dopytywała polityczka Lewicy.

