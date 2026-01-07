Taki los czeka Nawrockiego. Znany jasnowidz nie ma złudzeń

W trakcie wyborów prezydenckich Krzysztof Jackowski przewidywał, kto może zostać nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego.

– Powiedziałem, że prezydentem zostanie człowiek nieznany ludziom w Polsce. Będzie to silny człowiek – mówił wówczas. – Tak jak patrzę na Nawrockiego, to jest człowiek, który wydaje się starający się przypodobać wyborcom i Polsce, tak mi się wydaje – dodał.

Jasnowidz: To będzie trudny rok dla Nawrockiego

Teraz słynny jasnowidz przewiduje, co może czekać głowę państwa w 2026 roku. Uważa, że w najbliższych miesiącach relacje między Karolem Nawrockim a obozem Prawa i Sprawiedliwości będą mocno napięte. Według Krzysztofa Jackowskiego „sprawa może eskalować do tego stopnia, że dojdzie do sporu na linii PiS – Pałac Prezydencki”.

– 2026 rok będzie trudny dla Karola Nawrockiego. Pierwsza rzecz, to prezydent poróżni się z PiS-em. Albo może inaczej, będzie pokazywał, że ma w wielu kwestiach odmienne zdanie jak PiS. Być może będzie to pewna gra przed zbliżającymi się za jakiś czas wyborami do parlamentu – ocenił jasnowidz.

Z jego wizji wynika, że „poróżnienia z Prawem i Sprawiedliwością dojdą do tych już istniejących, z obecną koalicją rządzącą”. – One już są, w sensie niepodpisywania niektórych uchwalonych ustaw przez Sejm, weta i inne rzeczy – wyjaśnił Krzysztof Jackowski.

Sondaż. Polacy pesymistami ws. relacji Nawrocki–Tusk

Tymczasem w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski sprawdzono, jak Polacy postrzegają relacje między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem i jego gabinetem.

Jak się okazuje, większość ankietowanych nie ma złudzeń, że te relacje pozostaną złe. Takiego zdania jest 84,8 proc. respondentów. Z tej grupy 44,3 proc. uważa, że będą one zdecydowanie złe a 40,5 proc. raczej złe.

Przeciwnego zdania jest 10,6 proc. badanych. Warto zwrócić uwagę, że zaledwie 2,5 proc. zachowuje optymizm i uważa, że relacje między małym a dużym Pałacem będą zdecydowanie dobre. Z sondażu wynika, że 4,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Jak się okazuje, w kwestii stosunków na linii Karol Nawrocki – Donald Tusk, polityczne podziały nie mają większego znaczenia. Sceptyczni wobec możliwości naprawienia relacji są zarówno wyborcy KO, jak i PiS.

