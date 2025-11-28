Zimowe spacery mogą być dla psów niebezpieczne. Eksperci ostrzegają

Choć kalendarzowa zima zaczyna się dopiero pod koniec grudnia, pierwsze przymrozki już teraz wpływają na codzienne nawyki, zarówno nasze, jak i naszych czworonożnych towarzyszy. Zmieniają się spacery, ubranie i dieta. Specjaliści od żywienia zwierząt podpowiadają, jak właściwie zadbać o psa w tym wymagającym okresie.

Obserwuj sygnały od psa. Zwróć uwagę na łapy

Jeśli podczas wyjścia pies zaczyna drżeć, chować ogon, podnosić łapy lub wygląda na zmarzniętego, to znak, że potrzebuje dodatkowej ochrony przed chłodem. Dotyczy to szczególnie psów małych, krótkowłosych, szczeniąt i seniorów, których organizm gorzej radzi sobie z niską temperaturą. Warto wtedy sięgnąć po lekkie, dobrze dopasowane ubranko, które osłoni ciało i nie będzie ograniczać ruchów.

Zimą podłoże może być bardzo nieprzyjazne – lód, mróz i sól szybko powodują bolesne pęknięcia i podrażnienia łapek. Aby temu zapobiec, przed spacerem dobrze jest pokryć opuszki balsamem ochronnym lub olejem kokosowym, a po powrocie dokładnie umyć i wysuszyć łapy psa.

Zimą krócej, ale częściej

Mocny mróz, silny wiatr czy intensywne opady śniegu sprawiają, że długie spacery stają się ryzykowne – szczególnie gdy pies ma mokrą sierść, co przyspiesza wychłodzenie. Dlatego zimą lepiej postawić na częstsze, ale krótsze i żywsze spacery, a większą dawkę aktywności przenieść do domu.

Zabawki węchowe czy ćwiczenia umysłowe świetnie sprawdzą się jako alternatywa dla długich wyjść.

Domowa regeneracja i odpowiednia karma

Suchość w ogrzewanych pomieszczeniach może sprzyjać infekcjom dróg oddechowych u psów. Symptomy przeziębienia, takie jak kaszel, katar, kichanie, apatia czy brak apetytu, powinny skłonić do kontaktu z lekarzem weterynarii.

W domu warto zadbać o spokojne miejsce do odpoczynku, dostęp do wody, a także o nawilżenie powietrza. Miska z lekkostrawnym jedzeniem oraz ciepłe, ale niegorące legowisko, pomogą psu szybciej wrócić do formy.

Chłodne miesiące to moment, w którym dobrze dobrane pożywienie odgrywa szczególnie ważną rolę. Pełnowartościowa karma pomaga utrzymać zdrowie, wspiera układ odpornościowy i sprawia, że pies lepiej znosi trudne warunki na zewnątrz.

