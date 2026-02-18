Straż Graniczna masowo kontroluje i odsyła cudzoziemców

Od początku tego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zweryfikowali legalność pobytu niemal 600 cudzoziemców. W wyniku przeprowadzonych kontroli, ponad 30 osób otrzymało decyzje zobowiązujące do natychmiastowego opuszczenia terytorium Polski.

Kontrola cudzoziemców

W ostatnim czasie funkcjonariusze z placówki w Rzeszowie-Jasionce skontrolowali 24-letniego obywatela Egiptu. Jak się okazało, cudzoziemiec zignorował wcześniejszą odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego i nielegalnie pozostał w kraju. W efekcie mężczyzna otrzymał decyzję o obowiązku powrotu oraz 6-miesięczny zakaz wjazdu do strefy Schengen.

To tylko jedna wielu z kontroli przeprowadzonych przez strażników granicznych z podrzeszowskiego lotniska.

Funkcjonariusze bardzo często interweniują wobec obcokrajowców pochodzących m.in. z Zimbabwe, Tadżykistanu, Paragwaju, Rosji, Bangladeszu, Białorusi, Gruzji, Indii i Turcji. Wiele z tych kontroli kończy się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Rosjanie nielegalnie wjechali do Polski przez Słowację

Kilka dni temu funkcjonariusze Straży Granicznej w Sanoku skontrolowali, na jednym z południowych szlaków komunikacyjnych, 7 obywateli Rosji. Cudzoziemcy podróżowali autokarem. Jak się okazało, nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski. Żaden z nich nie miał dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terenie Polski. Otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu, a za nielegalne przekroczenie granicy sąd wymierzył im karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Walka z nielegalnymi imigrantami trwa codziennie

16 lutego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali sześć decyzji o odmowie wjazdu. Przekroczenia granicy odmówiono trzem obywatelom Gruzji oraz obywatelom Egiptu, Rosji i Uzbekistanu. Przyczyną wydania decyzji był głównie brak dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu w Polsce. W trzech przypadkach dane cudzoziemców figurowały w System Informacyjny Schengen (SIS) jako osób niepożądanych w Polsce oraz innych państwach Schengen.

Wszyscy cudzoziemcy otrzymali stosowne decyzje, większość z nich opuściła teren lotniska, realizując loty powrotne do państw, z których przylecieli.

Kontrola pierwszego dnia, wylot drugiego

Podczas kontroli przeprowadzonej 17 lutego w Warszawie, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 51-letniego obywatela Tadżykistanu. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie – jak się okazało, od roku ignorował wydaną wcześniej decyzję zobowiązującą go do powrotu do kraju pochodzenia. Dodatkowo w trakcie czynności ujawniono u niego broń pneumatyczną. 18 lutego Tadżyk został doprowadzony do lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie w celu przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Kiedy cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce

Cudzoziemiec przekraczający granicę w celu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu pobytu długoterminowego (tj. powyżej 90 dni) jest obowiązany uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać m.in. ważny dokument podróży, wizę i środki finansowe na koszty podróży.straż

