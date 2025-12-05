Sejm próbował odrzucić weto Nawrockiego. Tak głosowali posłowie

Karol Nawrocki 1 grudnia odmówił podpisania ustawy o rynku kryptowalut. Prezydent stwierdził, że „zawetowane przepisy realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa”. Ustawa przewidywała „możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem”. Dodatkowo zdaniem Nawrockiego „przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć”.

„Drugim problemem jest rozmiar tej regulacji, a tym samym brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach. Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę – zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce” – argumentowała głowa państwa.

Ustawa ws. kryptowalut. Tak Karol Nawrocki argumentował weto

Ostatnią wymienioną przez Nawrockiego rzeczą była sprawa wysokości opłat nadzorczych. Według prezydenta „zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki”. „To odwrócenie logiki, zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji” – podsumował Nawrocki. Decyzję głowy państwa krytykował m.in. Donald Tusk.

– Będziemy jutro głosowali kwestię weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. Właściwie mogę powiedzieć tak – pan prezydent apelował do mnie, żebyśmy się zajmowali jego wnioskami, w związku z tym zajmiemy się jutro jednym wetem, a za dwa tygodnie drugim. W związku z tym współpraca między prezydentem a Sejmem trwa – powiedział w czwartek 4 grudnia na konferencji prasowej marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Sejm nie odrzucił sprzeciwu prezydenta

Do odrzucenia weta prezydenta potrzebne było 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (230), czyli 276 w założeniu, że zagłosują wszyscy. Ostatecznie Sejm utrzymał weto w mocy. Za odrzuceniem głosowało 243 posłów: 154 z klubu KO, 31 z PSL, 29 z Polski 2050, 21 z Lewicy oraz 4 z partii Razem i 4 niezależnych.

Przeciw było 192 polityków – 172 z klubu PiS, 14 z Konfederacji, 3 z koła Republikanie oraz 3 z partii Grzegorza Brauna. Nikt nie wstrzymał się od głosu a 25 parlamentarzystów nie wzięło udziału w głosowaniu.

