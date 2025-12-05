Wielkie zmiany u Jarosława Kaczyńskiego. Wyprowadził się z Żoliborza

Na początku listopada na działce, która sąsiaduje z posesją Jarosława Kaczyńskiego, pojawili się robotnicy i ruszyły prace budowlane. Jak ustalił „Fakt”, połowa bliźniaka, która od lat pozostawała niezamieszkana, zmieniła właściciela w 2024 r., co sprawi, że prezes PiS wkrótce będzie miał nowych sąsiadów.

Wielkie zmiany u Jarosława Kaczyńskiego. „Takich ofert jest niewiele”

Nowi właściciele mają w planach poważną modernizację nieruchomości, a prace budowlane potrwają do czerwca 2026 r. – Szukaliśmy dość długo domu na Żoliborzu. Takich ofert jest niewiele – powiedziała właścicielka w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Dopytywana, czy nie obawia się, że w pobliżu jej domu mogą odbywać się protesty, wskazała, że nabyła nieruchomość już po wyborach parlamentarnych w 2023 r. – Mamy nadzieję, że intensywne protesty przed domem Jarosława Kaczyńskiego to już przeszłość. Na razie robimy gruntowny remont. Budynek jest z lat 50., więc konieczna jest wymiana instalacji, okien, będzie rozbudowa w bok – przekazała.

Jarosław Kaczyński wyprowadził się z domu. „Mówiło się o tym już przed wakacjami”

Z informacji, do których dotarł „Fakt” wynika, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wyprowadził się ze swojego domu na Żoliborzu, a powodem ma być „uciążliwy remont”, który trwa na sąsiedniej posesji. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że obecnie Jarosław Kaczyński mieszka w dzielnicy dla VIP-ów – w domu, który od lat należy do jego rodziny.

— Mówiło się o tym już przed wakacjami, może nawet na początku tego roku — przekazał informator „Faktu”. – Wtedy pan prezes wspominał, że wyprowadzi się ze swojego domu. Nie na stałe, jedynie na czas prowadzonych robót – dodała jedna z osób z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego.

