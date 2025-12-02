Skandaliczna grafika na profilu u Mentzena. Tak przerobił zdjęcie Tuska

Sławomir Mentzen to polityk, który w ostatnim czasie głośno zwracał uwagę na krzywdzące komentarze pod jego adresem. Mocno zareagował na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o „pewnych niedostatkach” młodszego polityka.

Mentzen publikuje skandaliczną przeróbkę z Tuskiem

Mentzen nie krył, że odebrał tamtą wypowiedź prezesa PiS jako przytyk do zespołu Aspergera, z którym się zmaga. – Oczywiście, że tak. Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem i wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – komentował.

Teraz jednak sam posunął się do chwytu, który trudno nazwać eleganckim. Lider Konfederacji opublikował na X przerobione zdjęcie Tuska, które przywołuje jednoznaczne skojarzenia. Premier Polski ma charakterystyczną grzywkę i cień pod nosem, który można pomylić z charakterystycznym wąsem. Ubrany jest też w skórzaną marynarkę, budzącą skojarzenia z nazistowskim mundurem.

Obrazu dopełniają słowa, które wypowiada postać na grafice: „Polacy zapłacą za zbrodnie wojenne!” – mówi osoba, wyglądająca jak przerobiony Donald Tusk. Opublikowanie takiej grafiki dzień po rozpoczęciu polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych nie pozostawia wątpliwości, do czego nawiązuje Mentzen i do kogo chce upodobnić Tuska.

twitter

Konsultacje międzyrządowe. Tusk zdobędzie reparacje?

Po zakończeniu poniedziałkowych rozmów premier oświadczył, że rządy Polski oraz Niemiec przyjmują wspólną deklarację, która ma być fundamentem współpracy na kolejne lata. Wykonał też ruchy, które mogą przynieść Polsce coś w rodzaju reparacji wojennych, czy zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie z okresu II wojny światowej.

Według nieoficjalnych doniesień, na szefie niemieckiego rządu ogromne wrażenie miały wywrzeć słowa Donalda Tuska, że „za chwilę odejdą ostatnie żyjące w Polsce ofiary III Rzeszy i nie będzie już kogo wspierać”. Podobnie jak deklaracja, że jeśli Niemcy nie zdecydują się na wypłatę specjalnych świadczeń, to Polska zrobi to z własnego budżetu. Taka sytuacja stawiałaby Niemcy w bardzo złym świetle.

– Żyjących ofiar III Rzeszy jest według szacunków fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, jest około 50 tys. Rok temu było to 60 tys. Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest – podkreślał Donald Tusk.

Czytaj też:

Gest Niemiec na konsultacjach międzyrządowych. Zwracają zagrabione zbioryCzytaj też:

Konsultacje międzyrządowe w Berlinie. Donald Tusk w niełatwej sytuacji