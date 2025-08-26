Kot nie zawsze spada na cztery łapy. Naukowcy obalają popularny mit

Zwinność i niezwykłe akrobacje kotów fascynują zarówno właścicieli, jak i naukowców. Ich łapy działają jak naturalne amortyzatory, pozwalając redukować siłę uderzenia przy lądowaniu.

Mit o spadaniu na cztery łapy

Jednak wbrew powszechnemu mitowi, nie każdy upadek kończy się szczęśliwie. Zbyt niska wysokość, brak kontroli nad ruchem lub nadwaga mogą skończyć się poważnymi urazami. Aby chronić zdrowie i życie pupila, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenia – siatki balkonowe czy blokady w oknach mogą uratować życie kota.

Wielu ludzi wierzy, że koty „zawsze spadają na cztery łapy”. Rzeczywiście, zdrowe, sprawne zwierzę często potrafi obrócić ciało w locie i wylądować w bezpiecznej pozycji, jednak nie jest to regułą. Lądowanie na twardym lub nierównym podłożu, a także upadek z dużej wysokości, może skończyć się złamaniami, urazami wewnętrznymi, a nawet śmiercią.

Jak koty wykonują powietrzny obrót?

Sekret tkwi w błędniku, czyli strukturze ucha wewnętrznego odpowiedzialnej za równowagę. To właśnie tam powstaje sygnał ostrzegawczy, który uruchamia mechanizm obrotu ciała. Oczy i ogon pomagają w ustawieniu odpowiedniej pozycji.

Kiedy kot zaczyna spadać, przyciąga przednie łapy do tułowia, co przyspiesza rotację górnej części ciała, a tylne łapy prostuje, by wytworzyć większy moment bezwładności. Dzięki niezwykle elastycznemu kręgosłupowi (aż 30 kręgów) i braku obojczyków, kot potrafi błyskawicznie się obrócić.

W efekcie ląduje na czterech łapach, które działają jak sprężyny, uginając się pod wpływem siły uderzenia. Choć wydają się delikatne i smukłe, są silnie umięśnione i zdolne do redukcji ogromnych obciążeń.

Kiedy kot nie zdąży się obrócić?

Przy bardzo niskim upadku – na przykład z krzesła – kot może nie zdążyć ustawić ciała, co grozi lądowaniem na boku lub grzbiecie. Z kolei osobniki z nadwagą mają mniejszą sprawność i gorzej radzą sobie z akrobacjami w powietrzu, dlatego są bardziej narażone na kontuzje.

W 1987 roku weterynarze Wayne Whitney i Cheryl Mehlaff odkryli paradoks. Przeprowadzili brutalne i kontrowersyjne badanie, z którego wynikało, że koty spadające z wysokości od 7. do 32. piętra doznawały mniej obrażeń niż te, które spadały z 2–6 pięter. Jeden z kotów przeżył upadek z 32. piętra, odnosząc jedynie złamanie zęba i lekkie przebicie płuca.

Mimo to nie wolno sprawdzać tego w praktyce – podobne zdarzenia z dużym prawdopodobieństwem mogą zakończyć się tragedią. Najlepszą ochroną są zabezpieczone okna i balkon, które pozwolą kotu cieszyć się życiem bez ryzyka śmiertelnego wypadku.

