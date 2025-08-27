Czipowanie psów i kotów będzie obowiązkowe. Tyle zapłacą właściciele

Resort rolnictwa chce, by niebawem wystartował Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów. Cel, który przyświeca politykom, to zażegnanie bezdomności wśród zwierząt. Czipowanie i rejestracja czworonogów staną się obowiązkiem, a zyskają na tym gminy, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat wydały na m.in. utrzymanie schronisk około 2,5 miliarda PLN – pisze serwis.gazetaprawna.pl.

I choć pomysł ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi dotyczący uruchomienia ogólnopolskiego systemu wydaje się mieć sens i może być bardzo pomocny, to jednak resort nie przeznaczył na to jeszcze żadnych środków finansowych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na co zwróciło uwagę MFiG.

W sprawie jest ważne pytanie – odpowiedź z pewnością zainteresuje właścicieli psów i kotów. Ile kosztowało będzie kosztowało ich to całe przedsięwzięcie? Indywidualnie mowa o kwotach całkiem do zniesienia, gdy jednak spojrzymy na sumę całościową, to mogą pojawić się zawroty głowy.

Kwota robi wrażenie. Ale na powstanie rejestru i tak nie ma pieniędzy

Z wyliczeń MRiRW wynika, że za wszczepienie transpondera (rodzaj bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego), do czego uprawniony będzie lekarz lub technik weterynarii, właściciel zapłaci maksymalnie 100 zł (łącznie – za czip i za usługę umieszczenia go pod skórą). Oprócz tego dojść mogą koszta wprowadzania zmian w KROPiK-u, a także inne, dodatkowe opłaty.

Jak pisze redakcja serwisu.gazetaprawna.pl, pieniądze, które właściciele będą wyciągać przez dekadę z portfeli na czipowanie i rejestracje, dadzą w sumie bagatela 766 milionów PLN.

Pytanie jednak, czy baza w ogóle powstanie. Rejestr ma kosztować budżet państwa bowiem blisko 133 mln PLN – choć rozłożone na 10 lat. W ciągu pierwszych dwóch mowa o 16 mln. Resort rolnictwa zapowiada, że w 2026 roku będzie w stanie przeznaczyć na powstanie KROPiK blisko 5 mln. To oznacza, że zabraknie blisko 11 mln.

