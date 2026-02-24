Nowy obowiązek dla milionów właścicieli psów. Jest przełomowa decyzja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). To nowa, centralna baza danych, w której będą zapisane informacje o zwierzętach oznakowanych mikroczipem.

Każdy pies będzie musiał zostać zaczipowany i wpisany do systemu. W przypadku kotów obowiązek obejmie te przebywające w schroniskach oraz przekazywane nowym właścicielom – na przykład sprzedawane lub oddawane do adopcji. Koty, które już mają właściciela, będzie można zarejestrować dobrowolnie.

Za stworzenie i prowadzenie systemu ma odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KROPiK ma ograniczyć bezdomność

Celem zmian jest ograniczenie bezdomności zwierząt, zmniejszenie wydatków gmin na utrzymanie schronisk oraz usprawnienie identyfikacji właścicieli w sytuacji porzucenia lub zaginięcia zwierzęcia.

– Obowiązkowe znakowanie i rejestracja są uznawane za jedne z najskuteczniejszych sposobów ograniczania bezdomności psów i kotów. Dzięki powstaniu KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem lub ze schroniskiem, w którym przebywa – podkreślił cytowany w komunikacie ARiMR wiceminister rolnictwa, Jacek Czerniak.

Jak to będzie działać?

Czip to maleńkie urządzenie wszczepiane pod skórę zwierzęcia. Ma unikalny numer, który można odczytać specjalnym czytnikiem. Ten numer trafi do ogólnopolskiej bazy wraz z danymi właściciela.

Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy – zarówno te, które właśnie trafiają do nowego domu, jak i te już posiadające właścicieli. Procedura będzie polegała na wszczepieniu mikroczipu oraz wpisaniu danych do rejestru KROPiK.

Obowiązkowo znakowane i rejestrowane będą również psy i koty przebywające w schroniskach, a także koty wprowadzane do obrotu – na przykład wydawane z placówek opiekuńczych lub sprzedawane przez hodowców. Ma to zapewnić trwałe przypisanie zwierzęcia do konkretnej osoby.

W przypadku kotów mających właścicieli, którzy nie zamierzają ich sprzedawać ani oddawać, rejestracja w systemie będzie dobrowolna.

Co ważne, wpis do KROPiK nie oznacza, że zwierzę trzeba będzie usuwać z innych baz danych – na przykład tych działających w Europie. Rejestry będą mogły funkcjonować równolegle.

Nowe przepisy wprowadzą też zakaz sprzedaży i wydawania ze schronisk zwierząt bez czipa. Naruszenie tego przepisu będzie traktowane jako wykroczenie.

Kontrole będą mogły prowadzić między innymi Policja, straż miejska oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Koszt czipowania psa i kota. Ile zapłacą właściciele?

Zgodnie z projektem maksymalny koszt wszczepienia transpondera oraz opłata za rejestrację w KROPiK wyniosą do 50 złotych za każdą z tych czynności. Opłaty będzie pobierał lekarz weterynarii czipujący dane zwierzę.

Właściciele uzyskają bezpłatny dostęp do wybranych funkcji systemu. Będą mogli samodzielnie zaktualizować dane kontaktowe, zmienić imię zwierzęcia, zgłosić jego śmierć wraz z datą i przyczyną, a także oznaczyć je jako zaginione.

Rejestr ma powstać w ciągu trzech lat. Kolejne trzy lata przewidziano na oznakowanie i wpisanie do systemu wszystkich zwierząt objętych obowiązkiem.

Jeśli pies lub kot już ma mikroczip zgodny z normą ISO 11785, nie będzie trzeba wszczepiać nowego. Wystarczy zarejestrować numer w KROPiK.

