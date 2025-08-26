Koty w naszym życiu. Ich obecność wpływa na zdrowie

Koty to, obok psów, najpopularniejsze zwierzęta domowe. W Japonii stały się popularniejsze niż psy, a w USA około 49 milionów domów ma co najmniej jednego kota.

Kot w życiu człowieka. Poprawia nastrój i wzmacnia więzi społeczne

Okazuje się, że badania naukowe wykazały szereg korzyści obcowania z kotami. Neurolodzy wykazali, że interakcja z kotem aktywuje korę przedczołową i inne obszary mózgu odpowiedzialne za nastrój i więzi społeczne.

Jedno z przeprowadzonych badań dotyczących szczęścia dało zaskakujący wynik. Osoby będące w związkach i posiadające kota były mniej szczęśliwe niż osoby samotne z kotem.

Kolejna korzyść z posiadania kota to niższy poziom kortyzolu – hormonu stresu. Pozytywne efekty przynosi już dziesięciominutowe spotkanie ze zwierzęciem.

Kolejne badanie wykazało, że obecność uruchamia mechanizmy związane z poczucie bezpieczeństwa. W eksperymencie udział wzięło 120 małżeństw, które m.in. rozwiązywało zadania matematyczne. Posiadacze kotów mieli niższe tętno spoczynkowe i ciśnienie krwi. Postawione przed nimi zadania były dla nich wyzwaniem bardziej niż zagrożeniem.

Mruczenie kota jak terapia dźwiękiem. Łagodzi ból i nie tylko

Ciekawostką są też właściwości prozdrowotne mruczenia kota. Dźwięki częstotliwości 25-50 Hz mogą stymulować regenerację mięśni, wspomagać gojenie kości czy łagodzić ból.

Obecność kota w życiu człowieka wspiera:

– zdrowie układu sercowo-naczyniowego,

– redukcję negatywnych nastrojów i stanów depresyjnych,

– regulację układu współczulnego, odpowiedzialnego za reakcję stresową,

– wzrost poziomu oksytocyny, czyli hormonu więzi i zaufania.

