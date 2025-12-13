Co czytać? Książkowe listy bestsellerów na grudzień

Premiery, klasyka i dość nieoczywiste wybory. Co kupujemy dla siebie i na prezent dla najbliższych? Zestawienie obejmuje najlepiej sprzedające się książki w Empiku za okres od 17 do 30 listopada.

TOP 10 Książki dla dzieci i nie tylko

W kategorii książek dla najmłodszych dzieci na samym szczycie uplasowała się pozycja „Jadzia Pętelka piecze pierniki”,Barbara Supeł. Tuż za nią „Pucio uczy się mówić. Zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych”, Marta Galewska-Kustra oraz "Pucio poznaje kolory i dźwięki” tej samej autorki. W kategorii dla nieco starszych dzieci – 6-8 lat — na pierwszym miejscu „K-popowe łowczynie demonów. Nieoficjalna księga zadań”, Lila Violet. Na drugim absolutna klasyka, czyli „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren, a na trzecim – „Elf do zadań specjalnych 2”, Katarzyna Wierzbicka. Wydawnictwo Zielona Sowa

W tzw. literaturze Young Adult króluje Weronika Marczak i „Sekret rodziny Monet. Tom 2”. Na miejscu drugim "Purple Rain. Before the Storm. Tom 1”, na trzecim – „Chasing Paris. Tom 5 (barwione brzegi)”, Maria Krasowska. W kategorii Literatura młodzieżowa pierwsze miejsce zajmuje "Popiół, który z nas zostanie”, Edyta Prusinowska, drugie – „Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Edycja limitowana”, na trzecim kolejna klasyka – „Lew, Czarownica i stara szafa. Opowieści z Narnii. Tom 1”, C.S. Lewis.

W kategorii Fantastyka pierwsza trójka przedstawia się następująco: „Alchemised", SenLinYu, „Niepewna. Bezsilna. Tom 3,5", Lauren Roberts, „Błogosławieństwo Niebios. Tom 3", Mo Xiang Tong Xiu. Jeśli chodzi o kategorię ogólną, to nie ma na liście większych niespodzianek. Wciąż rządzą kryminały, z Mrozem na czele, choć zaskakująca może być wysoka pozycja książki wybitnego polskiego fizyka.

Książkowy TOP 10 – Lista ogólna

10. „Szczodry” – Elżbieta Cherezińska (Wydawnictwo Zysk i S-ka)



Monumentalna, historyczna opowieść o Bolesławie Szczodrym. Cherezińska w mistrzowski sposób ożywia średniowieczną Polskę, łącząc fakty, legendy i ludzkie dramaty.



9. „Umbra” – Paulina Świst (Wydawnictwo Muza S.A.)



Szybka akcja, ostre dialogi i namiętność w świecie przestępstw i adwokatów. Autorka konsekwentnie łączy sensację z romansem w swoim niepowtarzalnym stylu.



8. „Tajemnica tajemnic” – Dan Brown (Wydawnictwo Sonia Draga)



Powieść pełna zagadek, symboli i naukowych odniesień. Brown powraca do swojego ulubionego motywu – granicy między wiarą a wiedzą, prowadząc czytelnika przez wir intelektualnych łamigłówek.



7. „Zanim powiesz żegnaj” – Harlan Coben, Reese Witherspoon (Wydawnictwo Albatros)



Trzymający w napięciu thriller o tajemnicach rodzinnych, drugich szansach i mocy prawdy, która zawsze wychodzi na jaw. Połączenie stylu Cobena z kobiecą wrażliwością Reese Witherspoon.



6. „Lewandowski. Prawdziwy” – Sebastian Staszewski (Wydawnictwo SQN)



Szczera biografia jednego z najlepszych piłkarzy świata. Autor pokazuje nie tylko sportowy sukces Roberta Lewandowskiego, ale też kulisy jego życia poza boiskiem.



5. „Zdrowie bez wymówek. Przewodnik po diecie, badaniach i terapii hormonalnej dla kobiet i mężczyzn” – Tadeusz Oleszczuk (Wydawnictwo Zwierciadło)



Rzetelny i przystępny przewodnik po zasadach dbania o zdrowie, profilaktyce oraz wpływie hormonów na codzienne samopoczucie i energię.



4. „Naznaczony. Cormoran Strike. Tom 8” – Robert Galbraith (Wydawnictwo Dolnośląskie)



Kolejna odsłona bestsellerowego cyklu o duecie detektywów Strike i Ellacott. Tym razem śledztwo prowadzi ich w mroczny świat tajemnic z przeszłości i manipulacji.



3. „Quo vAIdis” – Andrzej Dragan (Wydawnictwo Otwarte)



Fascynujące połączenie nauki, filozofii i osobistej refleksji wybitnego fizyka. Dragan w charakterystyczny sposób pokazuje absurd współczesności i prowokuje do głębszego myślenia.



2. „Teoria »pozwól im«” – Mel Robbins (Wydawnictwo Galaktyka)



Autorka słynnej „5-sekundowej reguły” powraca z książką o sztuce dystansu i wolności emocjonalnej. Uczy, jak przestać przejmować się opiniami innych i skupić na własnym spokoju.



1. „Węzeł czasu” – Remigiusz Mróz (Wydawnictwo W.A.B.)



Najnowszy thriller autora bestsellerowej serii o Forście. Dynamiczna opowieść o manipulacji, przeznaczeniu i cenie, jaką trzeba zapłacić za próbę zmiany biegu losu.Czytaj też:

