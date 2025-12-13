Alerty IMGW. Uwaga na gołoledź

W sobotę na terenie Polski było ciepło jak na tę porę roku. Temperatury było dodatnie. W Zakopanem termometry pokazała ponad 10 stopni Celsjusza. Im bardziej na wschód, tym było jednak chłodniej. W okolicy Suwałk temperatura spadła poniżej zera.

Nocne opady deszczu. Uwaga na drogach

Synoptycy przewidują, że przez Polskę przesuwać się będzie front atmosferyczny. Wypchnie on masy zimnego powietrza bardziej na wschód, a do naszego kraju przyniesienie niewielkie opady.

Synoptycy przewidują, że na wschodzie i północy woj. podlaskiego pojawić się może deszcz ze śniegiem oraz deszcz. Pierwsze opady wystąpią wieczorem lub we wczesnych godzinach nocnych. Na pozostałym obszarze kraju dominować będzie deszcz. Nie należy się jednak przyzwyczajać do śniegu. Z powodu dodatniej temperatury szybko stopnieje.

IMGW ostrzega. Alerty pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla części kraju. Alerty dotyczą marznących opadów i obowiązują na południowo-wschodnich rubieżach – w powiecie nowosądeckim i powiecie gorlickim w województwie małopolskim oraz powiecie jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim w województwie podkarpackim.

Wydane przez IMGW alerty pierwszego stopnia obowiązywać będą od godziny 2 do 9 w niedzielę. Eksperci ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia marznących opadów na 70 proc.

„UWAGA. NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE Opady marznące stopień: 1” – napisano na profilu IMGW-PIB METEO POLSKA na X.

Warunki atmosferyczne powodować będą niebezpieczne warunki dla pieszych i kierowców. Marznące opady deszczu powodować mogą lokalnie gołoledź. Meteorolodzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach w powiatach objętych ostrzeżeniami IMGW.

