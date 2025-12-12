Czy zakładać psu ubranie na zimę? Lekarka weterynarii wskazała warunki

Pogoda w grudniu jest w tym roku dość zaskakująca. Temperatury utrzymują się znacznie powyżej zera, a dominująca aura czasami bardziej przypomina wiosnę niż jesień czy zimę. Z długoterminowych prognoz, które są obarczone dużym ryzykiem błędu, wynika, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia może dojść do ochłodzenia.

Czy ubierać psy w tzw. ubrania na zimę? Lekarka weterynarii wyjaśnia

W związku z niskimi temperaturami właściciele psów zastanawiają się, jak odpowiednio przygotowywać swoich podopiecznych do wyjścia na spacery. Czy te zwierzęta należy ubierać w tzw. ubrania na zimę? O to została zapytana lekarka weterynarii.

– Tylko te psy, które nie mają włosów, które nie mają sierści albo są chore i wyłysiały z powodu choroby, albo są bardzo niskopienne i mają gołe brzuszki. Tylko takie – wyraźnie podkreśliła Dorota Sumińska w nagraniu, które zostało opublikowane na kanale „Zwierzę ci się” w serwisie YouTube. Ekspertka przestrzegła także, czego nie należy robić. – Nie wolno natomiast strzyc psów na zimę, bo to jest ich naturalne ubranie – podsumowała wątek.

Pod nagraniem pojawiło się kilkanaście komentarzy, w których internauci dzielili się swoimi doświadczeniami ze zwierzętami. „Moja mała ma krótkie łapki, jest długa i na brzuszku ma rzadkie włoski. Nie lubi się ubierać, co rozumiem. Ale musi, jak są ujemne temperatury” – czytamy w jednym z komentarzy.

Inna internautka zwróciła uwagę na zyskujące coraz większą popularność świecące obroże. „Mnie chyba od tych ubranek bardziej świecące obroże denerwują. Chętnie bym właścicielom kazała sobie takie założyć. Po co psu świecić, jak on dobrze widzi, a w miastach latarnie. Zawsze można małą latarkę ze sobą zabrać” – dodała kolejna komentująca.

