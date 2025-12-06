Czy koty nienawidzą zamkniętych drzwi? Lekarka weterynarii wyjaśnia. „Tylko wtedy”

Dorota Sumińska dzieli się z internautami swoją wiedzą na temat tego, w jaki sposób rozumieć codzienne zachowania kotów czy psów. Jak się okazuje, nie zawsze mruczenie świadczy o zadowoleniu, a ziewanie jest oznaką senności. Czasami takie zachowania stanowią ważny sygnał, za którym stoi ból lub irytacja.

Dlaczego kot zrzuca rzeczy ze stołu? Lekarka weterynarii zabrała głos

W jednym z ostatnich nagrań, które zostały opublikowane na koncie „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube, lekarka weterynarii została zapytana, dlaczego koty zrzucają rzeczy ze stołu lub parapetu. Jej odpowiedź została zawarta w dosłownie dwóch zdaniach. – Z tych samych powodów, dla których robi to małe dziecko. (Kot – red.) jest ciekaw, co będzie, jak coś spadnie – powiedziała ekspertka.

Pod nagraniem pojawiło się sporo reakcji internautów, którzy dzielili się swoimi historiami ze zwierzętami. Ich pupile także upodobali sobie „oczyszczanie” przestrzeni poprzez zrzucanie różnych przedmiotów z wysokości. „Moja kicia robi to, patrząc mi w oczy”, „No i spada, non stop ten sam kwiatek w doniczce”, „To niesamowite zawsze zrzucać ten sam kwiatek i zawsze być tak samo ciekawym, co będzie jak spadnie” – czytamy w komentarzach.

Koty nienawidzą zamkniętych drzwi? Ekspertka wskazała jedną sytuację

W innym nagraniu Dorota Sumińska odpowiedziała na pytanie, „dlaczego koty nienawidzą zamkniętych drzwi”. Jak zaznaczyła na wstępie, jej podopieczni nie wykazują takich negatywnych emocji.

Następnie lekarka weterynarii nakreśliła, jaka sytuacja może być dla kotów trudna do zaakceptowania. – Koty nienawidzą zamkniętych drzwi tylko wtedy, kiedy te drzwi zawsze były otwarte. A nagle ktoś je zamknął i one nie mogą przejść. Wtedy ich nienawidzą. Ale tak normalnie to nie – podsumowała wątek.

