Wtedy nie należy się spowiadać. Znany ksiądz o popularnej praktyce

W czasie Wielkiego Postu wielu katolików decyduje się na przystąpienie do spowiedzi. O. Adam Szustak w jednym z nagrań na kanale „Langusta na palmie” w serwisie YouTube udzielił kilku rad dotyczących m.in. tego, jak często wyznawać grzechy. Dominikanin odradzał też dość popularną praktykę.

Wtedy nie należy się spowiadać. Znany ksiądz o pierwszych piątkach miesiąca

– Bardzo was zniechęcam do chodzenia do spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca. I mówię to zupełnie poważnie. Dlaczego? (…) Pierwsze piątki miesiąca, tzw. praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, nie jest praktyką związaną ze spowiedzią. Jest praktyką związaną z pewną duchowością, która wywodzi się od św. Marii Alacoque, która jest praktyką miłowania Serca Pana Jezusa – powiedział o. Adam Szustak. Dominikanin wyjaśnił, na czym opierają się jej założenia.

– Jest tam zachęta, żeby przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystępować do Komunii Świętej na Eucharystii, czyli jest to zachęta do bycia na Eucharystii i przyjęcia Komunii Świętej w pierwszy piątek. I żeby w ten piątek również odmówić Litanię do Serca Pana Jezusa i wynagradzać Sercu Pana Jezusa wszystkie grzechy i krzywdy, które dzieją się na świecie. To jest idea pierwszego piątku. Pierwszy piątek nie jest dniem spowiedzi pierwszopiątkowej. Tylko cała duchowość pierwszego piątku polega na Eucharystii i ukochaniu Sercu Pana Jezusa. I jest tam podane, że jeżeli nie możesz w pierwszy piątek przystąpić do Komunii Świętej, bo masz grzechy, to się wyspowiadaj. Ale to dotyczy każdej mszy – kontynuował o. Szustak.

W dalszej części nagrania dominikanin podkreślił, że jeżeli ktoś przed pierwszym piątkiem ma grzechy ciężkie i chce się wyspowiadać, to powinien to zrobić. Ale przestrzegał przed przypadkami, gdy pierwsze piątki stają się dla wiernych rytuałem, w czasie którego chodzą do spowiedzi, mimo że nie mają z czego się spowiadać.

