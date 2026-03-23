Wtedy nie należy się spowiadać. Znany ksiądz dał radę. „Pomylenie z poplątaniem”

Wielu katolików przystępuje do sakramentu pokuty w czasie Wielkiego Postu. Przed laty o. Adam Szustak opublikował na kanale „Langusta na palmie” w serwisie YouTube film, w którym wskazał m.in., jak często należy się spowiadać.

Jak często należy się spowiadać? Znany ksiądz dał prostą radę

– Wiecie doskonale, że prawo kościelne mówi o tym, że katolik powinien spowiadać się przynajmniej raz w roku i w okresie wielkanocnym przystąpić do Komunii Świętej. Moi drodzy, jest to chyba dla nas wszystkich jasne, że to nie jest żadna zachęta do tego, żeby spowiadać się tylko jeden raz w ciągu roku. Nie – podkreślił dominikanin, zaznaczając, że jest to pewnego rodzaju minimum.

– To jest bardzo proste. Spowiadamy się wtedy, kiedy potrzebujemy się wyspowiadać. I uwaga: przez „potrzebujemy” nie mam na myśli, broń Boże, twoich odczuć czy emocji (…). Kiedy powiedziałem „kiedy potrzebujemy się wyspowiadać”, tzn. że istnieje bardzo realna, obiektywna potrzeba spowiedzi. Co to znaczy? Jesteś w grzechu ciężkim. To nie znaczy oczywiście, że jeżeli nie mamy grzechów ciężkich, a mamy tylko lekkie, to już zupełnie spokojnie możemy nie chodzić do spowiedzi – powiedział o. Adam Szustak. Jak sprecyzował, niezwykle ważne jest to, aby przystępować do spowiedzi regularnie.

Wtedy nie należy się spowiadać. Dominikanin z przestrogą

W dalszej części nagrania o. Adam Szustak zwrócił się do swoich odbiorców, aby nie spowiadali się w czasie mszy świętej, w której uczestniczą. – Kategorycznie, masakrycznie i strasznie zniechęcam was do tego, żeby spowiadać się podczas mszy świętej. To jest niestety praktyka, której winni jesteśmy my – księża, że takie coś wprowadziliśmy. Bo tak jest wygodniej, bo nie trzeba szukać osobnego czasu poza mszą świętą, tylko załatwi się dwie sprawy naraz: jeden będzie odprawiał, drugi spowiadał – mówił dominikanin.

– To jest pomylenie z poplątaniem. Ja wiem, że to często nie jest wasza wina, bo księża często nie udostępniają spowiedzi poza mszą świętą, ale to po prostu poszukajcie kościołów, gdzie jest spowiedź poza mszą świętą – doradzał o. Szustak.

