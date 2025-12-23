Takie będą święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że Polska znajduje się aktualnie rozległego wyżu z centrum. W związku z tym do naszego kraju napływa chłodne powietrze polarne morskie. Tylko na północnych krańcach będzie ono wypierane przez chłodniejsze powietrze arktyczne, związane z niżem znad Rosji.

Boże Narodzenie 2025. Gdzie spadnie śnieg?

Tym samym coraz więcej wskazuje na to, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowo mroźne, a może i śnieżne. W Wigilię 24 grudnia synoptycy przewidują duże zachmurzenie w zdecydowanej części kraju. Przejaśnienia mogą wystąpić tylko na północy oraz miejscami w centrum kraju.

Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni Celsjusza, chłodniej będzie na krańcach północno-wschodnich, gdzie termometry pokażą -1 stopień Celsjusza. Miejscami prognozowane są słabe opady deszczu i deszczu śniegiem, które wieczorem zamienią się w opady śniegu.

Noc z 24 na 25 grudnia ma być wyjątkowo mroźna. W wielu regionach kraju zobaczymy na termometrach nawet 12 kresek poniżej 0. Nieco cieplej będzie w centrum, gdzie temperatury spadną do -2 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie

W czwartek 25 grudnia w większości Polski niebo będzie bezchmurne. Wyjątkiem będą górskie rejony, gdzie pojawi się umiarkowane zachmurzenie i śnieg. Temperatury pozostaną niskie – od -5 stopni Celsjusza rano do 2 kresek w ciągu dnia. Dodatnie wartości termometru do 2 stopni Celsjusza spodziewane są tylko w okolicach Zatoki Gdańskiej.

W nocy z czwartku na piątek termometry pokażą od -11 do -2 stopni. 26 grudnia a więc drugi dzień świąt Bożego Narodzenia będzie słoneczny, zwłaszcza po południu, a temperatury nieco wzrosną. Termometry pokażą od -1 do 5 stopni Celsjusza.

Według synoptyków IMGW w nocy z wtorku na środę i w środę spadnie trochę śniegu, choć nie będzie go dużo.

W weekend po świętach prognozowane jest większe zachmurzenie i cieplejsze powietrze napływające z północy, co przełoży się na wyższe temperatury.

