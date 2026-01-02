Koszmarne śnieżyce odcięły wieś od świata. „Tydzień bez chleba”

Silne opady śniegu niemal całkowicie sparaliżowały życie we wsi Dylewo w województwie warmińsko-mazurskim. Jak relacjonują dziennikarze Polsat News, wieś została praktycznie odcięta od świata przez potężne zaspy, które uniemożliwiają normalny przejazd.

Zasypana droga asfaltowa pokryta jest grubą warstwą śniegu, sięgającą kilkunastu centymetrów. W efekcie mieszkańcy mają poważne trudności z dotarciem do pracy, sklepów czy punktów usługowych.

Zaspy, brak dojazdu i problemy z lekami

Choć do Dylewa wysyłane są pługi śnieżne – zazwyczaj raz lub dwa razy dziennie – ich działania okazują się niewystarczające. Śnieg odrzucany na pobliskie pola jest ponownie nawiewany na drogę, co sprawia, że przejazd szybko znów staje się niemożliwy.

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób starszych. Część z nich ma problem z dotarciem do aptek i zakupem niezbędnych leków. Brakuje również podstawowych produktów spożywczych.

Jeszcze do niedawna do wsi codziennie docierał sprzedawca pieczywa. Teraz jednak nie pojawił się od kilku dni. – Tydzień jesteśmy bez świeżego chleba – powiedziała dziennikarzom pani Emilia, mieszkanka Dylewa.

Atak zimy w całym kraju. Minister ostrzega

Problemy nie ograniczają się jednak wyłącznie do północno-wschodniej Polski. Podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że trudna sytuacja panuje również w innych regionach kraju.

– Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest nie tylko na północy Polski, ale także od wczorajszego wieczora w województwie opolskim, śląskim, także w województwie łódzkim, no i oczywiście w województwie mazowieckim – powiedział minister.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że służby przygotowują się na wyjątkowo trudną noc. Jak zaznaczył, według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej należy spodziewać się intensywnych opadów śniegu oraz oblodzenia dróg.

– Ta sytuacja dynamicznie się zmienia, przed nami także bardzo trudna część przyszłego tygodnia – dodał Klimczak, apelując o ostrożność i ograniczenie podróży do minimum.

Kolej sparaliżowana, w akcji policyjny śmigłowiec

Minister poinformował także o problemach w transporcie kolejowym. Linia kolejowa numer 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn będzie nieczynna od czwartku. Trwają intensywne prace nad jej udrożnieniem.

Do działań włączono policję; śnieg zalegający na drzewach strącany jest z powietrza przy użyciu policyjnego śmigłowca Black Hawk.

Czytaj też:

„Śnieżna autostrada” nadciąga nad Polskę. Najgorsze dopiero przed namiCzytaj też:

Najpierw siarczysty mróz, potem drastyczna zmiana. Już jest długoterminowa prognoza IMGW