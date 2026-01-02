Najpierw siarczysty mróz, potem drastyczna zmiana. Już jest długoterminowa prognoza IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował najnowszą, długoterminową prognozę pogody, obejmującą okres aż do pierwszych dni lutego. Przedstawione przez instytut dane mówią, że początek stycznia przyniesie spore mrozy. Najbliższy tydzień po weekendzie ma być najzimniejszym w całym prognozowanym okresie, ale na horyzoncie już majaczy ocieplenie.

Synoptycy zapowiadają ujemne temperatury w całym kraju. Średnie wartości maksymalne nie przekroczą zera w żadnym regionie Polski. Najniższe temperatury prognozowane są na południu i wschodzie kraju, gdzie w ciągu dnia termometry wskażą od -6 do -4 stopni Celsjusza. Najłagodniej będzie nad morzem, choć również tam maksymalnie około minus jednego stopnia.

Jeszcze zimniej zapowiadają się noce. Według prognoz średnia temperatura minimalna spadnie nawet do -12 stopni Celsjusza na południu kraju. W centrum wartości mają sięgać około -8 stopni, a na północy około -3.

Prognoza długoterminowa. Polska podzielona

Kolejny tydzień stycznia, przypadający na połowę miesiąca, przyniesie stopniową zmianę. Z prognoz IMGW wynika, że kraj wyraźnie podzieli się termicznie.

Na wschodzie wciąż utrzyma się mróz, gdzie średnia temperatura maksymalna wyniesie około -1 stopnia Celsjusza. W centralnej Polsce wartości zbliżą się do zera, natomiast na zachodzie pojawią się dodatnie temperatury, sięgające 1-2 stopni.

Ocieplenie coraz bliżej. Tak ma wyglądać koniec stycznia i początek lutego

Według obecnych wyliczeń synoptyków podobne warunki utrzymają się również w dwóch kolejnych tygodniach objętych prognozami, czyli w okresie od 26 stycznia do 1 lutego oraz od 2 do 8 lutego.

W drugiej z tych prognozowanych dekad temperatury mają być już wyraźnie wyższe. W większości regionów kraju średnie wartości maksymalne osiągną od 2 do 3 stopni Celsjusza, a na północnym zachodzie mogą wzrosnąć nawet do 4 stopni.

