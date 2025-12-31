Wrze po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Oto nowe terminy

W ostatnich dniach w wielu regionach Polski pojawiły się intensywne opady śniegu, a termometry wskazywały ujemne temperatury. Z najnowszych prognoz wynika, że taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez co najmniej kilka dni. Czy zimowa aura będzie dominowała także w dłuższej perspektywie? To na razie pozostaje niewiadomą.

Kiedy ferie 2026? Rodzice oburzeni, MEN wyjaśnia

Pytanie o długoterminową prognozę pogody stawiają sobie rodziny, które planują zimowe wyjazdy. Już za kilka tygodni rozpoczną się ferie. W 2026 r. odbędą się z podziałem na trzy tury:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Decyzja MEN o tym, że w roku szkolnym 2025/2026 ferie odbędą się w trzech turach, a nie – jak było to dotychczas – w czterech, wywołała oburzenie części rodziców, którzy spodziewają się, że jeżeli w tym samym czasie w konkretnych miastach będzie większe zainteresowanie noclegami i atrakcjami, ceny znacznie podskoczą.

Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach” – poinformowała Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Ferie zimowe 2027. MEN podało nowe terminy

Wiadomo także, że ferie zimowe w 2027 r. również odbędą się z podziałem na trzy tury:

18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Czytaj też:

Zawrzało po decyzjach MEN, Nowacka reaguje. „Tego nikt już nie odkręci”Czytaj też:

Nowa ocena w polskich szkołach. MEN wprowadza rewolucję