Atak zimy w Polsce. Prognoza na sylwestra i Nowy Rok. Meteorolodzy ostrzegają

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który obowiązuje w dniach 30-31 grudnia w związku z prognozowanymi trudnymi warunkami pogodowymi. „Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty” – brzmi treść rozesłanej wiadomości.

Alert RCB obowiązuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w części województw pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Atak zimy w Polsce. Setki interwencji straży pożarnej

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwołał naradę wojewodów w związku z sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną oraz ostrzeżeniami IMGW-PIB i RCB. Szef MSWiA odebrał raport o sytuacji na drogach oraz na terenach zagrożonych tzw. „cofką” na Bałtyku.

Wczoraj do godz. 21:00 strażacy – w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru i opadów śniegu – odnotowali łącznie 347 zgłoszeń: najwięcej w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i pomorskim. W środę w godzinach porannych odbędzie się kolejna odprawa w sprawie sytuacji pogodowej w kraju.

Prognoza na sylwestra i Nowy Rok. Meteorolodzy już wiedzą

IMGW opublikowało najnowszą prognozę pogody na najbliższe dni. W sylwestra będzie dominowało zachmurzenie duże i całkowite, a przejaśnień należy się spodziewać na północnym wschodzie Polski.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -5 stopni Celsjusza na wschodzie, ok. -2 stopni w centrum, do 2 stopni na zachodzie i nad samym morzem. W nocy termometry będą wskazywać od -17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. -4 stopni w centrum, do 0 stopni na zachodzie i 1 stopnia na zachodnim wybrzeżu. W ciągu dnia przyrost pokrywy śnieżnej na południu kraju może wynieść ok. 5 cm, na Warmii i Wybrzeżu do 10 cm.

Temperatura maksymalna w Nowy Rok będzie wynosić od -2 stopni Celsjusza na wschodzie, około 0-1 stopnia w centrum, do 2-3 stopni na zachodzie i nad samym morzem. W czwartek również należy spodziewać się opadów śniegu, a warstwa białego puchu może powiększyć się do 10 cm. Wiatr będzie powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. W porywach będzie wynosił do 70 km/h na wybrzeżu, do 110 km/h w Karpatach i do 120 km/h w Sudetach.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz wydał pilny komunikat. Wojska postawione w stan gotowościCzytaj też:

Donald Tusk zwołał pilną naradę. Chodzi o groźną sytuację w kraju