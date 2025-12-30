Kosiniak-Kamysz wydał pilny komunikat. Wojska postawione w stan gotowości

Minister obrony narodowej opublikował komunikat prasowy. Żołnierze Brygad OT: 4 Warmińsko-Mazurskiej, 7 Pomorskiej i 14 Zachodniopomorskiej „mogą otrzymać wezwanie do stawiennictwa” – poinformował na platformie X dnia 30 grudnia (czyli we wtorek).

Wicepremier podał szczegóły – chodzi o niepokojącą pogodę i prognozy ekspertów na temat tego, co czeka nas w najbliższych godzinach.

Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował pilny alert. Terytorialsi „w gotowości”

Tak brzmi cały wpis na X szefa MON. „ALERT GOTOWOŚCI WOT! Monitorując sytuację meteorologiczną w kraju Wojska Obrony Terytorialnej wprowadziły skrócony czas gotowości dla żołnierzy do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych. Żołnierze Brygad OT: 4 Warmińsko-Mazurskiej, 7 Pomorskiej i 14 Zachodniopomorskiej mogą otrzymać wezwanie do stawiennictwa w czasie do sześciu godzin od otrzymania sygnału alarmowego” – czytamy.

Do swojego posta Kosiniak-Kamysz dołączył grafikę, na której znajdują się dodatkowe informacje. Jak czytamy, decyzja o postawieniu w stan gotowości piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który utworzony jest z żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową (Terytorialsi), ma na celu „realizację działań przeciwkryzysowych”.

Czas obowiązywania alertu nie został określony – obowiązuje „do odwołania”.

Kolejny minister wydał komunikat. Warto zapoznać się też z informacjami od IMGW

Po południu szef resortu spraw wewnętrznych i administracji poinformował natomiast o zwołaniu pilnego spotkania wojewodów z terenów objętych zagrożeniem tzw. cofki (chodzi o cofkę powodziową, czyli podnoszenie się lustra wody). „W odprawie uczestniczyć będą też przedstawiciele służb podległych MSWiA” – przekazał w komunikacie prasowym (na platformie X). Tym samym Marcin Kierwiński wykonał polecenie premiera Donalda Tuska.

Ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dowiedzieć możemy się zaś o ostrzeżeniach, które opublikowali eksperci z Państwowego Instytutu Badawczego. To alerty trzeciego (najwyższego), drugiego i pierwszego stopnia, wydane w związku ze spodziewanymi opadami. Pokrywa śnieżna może miejscami osiągnąć bowiem aż 60 centymetrów grubości.

Pozostałe dotyczą m.in. zawiei i zamieci, silnych wiatrów czy oblodzeń.

twitterCzytaj też:

Donald Tusk zwołał pilną naradę. Chodzi o groźną sytuację w krajuCzytaj też:

Nowe „800 plus” na energię? Nawrocki składa energetyczny superprojekt