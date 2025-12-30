Zima paraliżuje Polskę! Setki zgłoszeń, odwołano miejskiego sylwestra

Do godziny 18 straż pożarna odnotowała już 281 interwencji związanych z trudnymi warunkami pogodowymi, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Zima daje się we znaki w dużej części Polski – meteorolodzy IMGW ostrzegają przed ntensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami oraz silnym wiatrem, które mogą utrudniać życie na drogach i powodować przerwy w dostawie prądu.

Z powodu warunków pogodowych w Elblągu zapadła decyzja o odwołaniu miejskiej zabawy sylwestrowej. W mieście obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, do tego intensywnie pada śnieg i wieje północny wiatr.

