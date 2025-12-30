Dramat kierowców na S7. „Jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do picia”

Zimowa aura daje się we znaki w niemal całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców przebywających w woj. warmińsko-mazurskim, pomorskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

„Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty” – brzmi treść wiadomości.

Wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska przekazała, że do godziny 20:30 w całym kraju straż pożarna podjęła 332 interwencje. – Cały czas służby działają w terenie. Nieprzejezdna jest droga S7. Mamy informację, że na tę chwilę na stacji Mława stoi pociąg Kolei Mazowieckich. Zatrzymanych jest 12 pociągów. Utrudnienia występują także na stacji Warszawa-Praga – wyliczała.

Trasa S7 całkowicie zablokowana! Kierowcy uwięzieni w korkach

Sytuacja na drodze ekspresowej S7, o której wspomniała Magdalena Roguska, jest wyjątkowo trudna. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie sparaliżowana. Kierowcy od kilku godzin stoją w korkach. Serwis Remiza.pl przekazał, że korytarz życia zasypany śniegiem jest nieprzejezdny a w wielu miejscach pomoc dociera z ogromnym trudem.

twitter

– Droga wygląda tragicznie, w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna. Stoimy już cztery godziny w korku. Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa – opowiadała w rozmowie z TVN24 pani Natalia Kossakowska.

Trasa S7 całkowicie zablokowana! Nowe informacje

Tuż przed godziną 22 rzeczniczka policji w Ostródzie Anna Karczewska poinformowała, że służbom udało się utworzyć korytarz na trasie S7 w kierunku Warszawy. – Z korytarza mogą korzystać wyłącznie auta osobowe. Droga w stronę Gdańska wciąż jest zablokowana. Prosimy, by auta osobowe powolutku wyjeżdżały z korka, spomiędzy aut ciężarowych i wolno tym korytarzem kierowały się w stronę Warszawy – podkreślała policjantka.

Czytaj też:

Zima paraliżuje Polskę! Setki interwencji, odwołano miejskiego sylwestraCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz wydał pilny komunikat. Wojska postawione w stan gotowości