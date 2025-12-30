Do Polski nadciągają śnieżyce. Meteorolodzy alarmują. Jest czerwony alert

W ostatnich dniach 2025 r. należy spodziewać się mocnego zimowego akcentu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ze względu na prognozowane trudne warunki pogodowe.

Zawieje i zamiecie śnieżne w Polsce. Alert RCB

„Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty” – brzmi treść rozesłanej wiadomości.

Alert RCB obowiązuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w części województw pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Polska w alertach IMGW. Nawet 60 cm śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej także wydał ostrzeżenia ze względu na prognozowane intensywne opady śniegu. Alerty trzeciego stopnia (są oznaczane czerwonym kolorem) obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, braniewskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim;

pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

W tych regionach prognozowane są obfite opady śniegu, w wyniku których pokrywa białego puchu może miejscami osiągnąć 60 cm.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim;

pomorskim, w powiecie kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, brodnickim;

mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim.

W tych miejscach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet do ok. 50 cm.

Z kolei alert IMGW pierwszego stopnia został wydany dla województw:

warmińsko-mazurskiego, obowiązuje poza powiatami: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, bartoszyckim, braniewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;

pomorskiego, obowiązuje w powiatach: gdańskim, tczewskim, kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskiego, obowiązuje w powiatach: wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz, rypińskim;

podlaskiego, obowiązuje w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;

mazowieckiego, obowiązuje w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, płockim, Płock, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, pruszkowskim, sochaczewskim, żyrardowskim, piaseczyńskim.

Na wymienionych obszarach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 25 cm. Wszystkie alerty IMGW obowiązują do środy, do godz. 12.

