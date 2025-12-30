Zawrzało po decyzjach MEN, Nowacka reaguje. „Tego nikt już nie odkręci”

Edukacja zdrowotna została wprowadzona do polskich szkół 1 września. Przedmiot ten jest realizowany w trybie nieobowiązkowym, a obecnie na zajęcia uczęszcza ok. 30 proc. uprawnionych uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że przyczyną klęski frekwencyjnej nie jest krytyczna ocena programu przedmiotu, a właśnie fakt, że uczestnictwo w zajęciach nie jest obowiązkowe. Barbara Nowacka jednoznacznie podkreśla, że w jej ocenie edukacja zdrowotna, która stanowi szczepionkę wiedzy na współczesne problemy, powinna być obowiązkowa.

Te tematy wywołały burzę wokół MEN. Nowacka o „elektryzującym temacie”

– Edukacja zdrowotna to drobiazg w skali wszystkiego, co w tym roku robiliśmy – powiedziała szefowa MEN w rozmowie z tvn24.pl. Zdaniem Barbary Nowackiej nieobowiązkową edukację zdrowotną „równoważy” bezproblemowe wprowadzenie edukacji obywatelskiej czy zmniejszenie liczby lekcji religii z dwóch do jednej w tygodniu.

– To była rzecz przez lata w Polsce nieosiągalna – ocenia Barbara Nowacka. – Gdy to zapowiadaliśmy, nie było w edukacji bardziej elektryzującego tematu. Wcześniej pytano, czy jest ktoś, kto odważy się zrobić coś z religią. Ja się odważyłam, zrealizowałam. Sukces. Ale nikt już dziś nie uważa, że to było coś trudnego. Właśnie dlatego, że się udało – dodała minister edukacji.

– Stawiam tezę, że jedna lekcja religii hamuje spadek frekwencji na tym przedmiocie. Słyszałam to nawet od niektórych księży. I tak to już jest, że gdy coś, co wzbudzać miało emocje, idzie gładko, to przestaje te emocje wywoływać. Ale dla mnie jedno jest ważne: tego nikt już nie odkręci, nawet jak mnie tu nie będzie, to po prostu zostanie. Drugiej godziny religii nikt nie przywróci – podsumowała wątek Barbara Nowacka.

