Nawrocki chce zaskoczyć MEN. Tak „poprawi” nowy przedmiot?

Jeszcze przed oficjalnym pojawieniem się edukacji zdrowotnej w polskich szkołach, wokół nowego przedmiotu rozpętała się burza. MEN przekonywało, że zajęcia te stanowią szczepionkę wiedzy, która jest dostosowana do wyzwań współczesności, a Konferencja Episkopatu Polski apelowała do rodziców, aby wypisywali dzieci z przedmiotu, ostrzegając przed „systemową deprawacją”.

Edukacja zdrowotna jest realizowana w trybie nieobowiązkowym. Obecnie uczestniczy w niej ok. 30 proc. uprawnionych uczniów. MEN uważa, że za frekwencyjną klapę odpowiada nie krytyczna ocena podstawy programowej przedmiotu, a właśnie to, że obecność na nim nie jest obowiązkowa.

Nawrocki ma pomysł na edukację zdrowotną? Najnowsze doniesienia

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, Pałac Prezydencki chce zaproponować edukację zdrowotną w nowym kształcie – pozbawionym części, która wywołała kontrowersje, a dotyczy seksualności. Taka zapowiedź miała paść podczas spotkania z udziałem aktywistów i członków organizacji pozarządowych, które odbyło się przed podjęciem przez Karola Nawrockiego decyzji dotyczącej zawetowania ustawy dotyczącej reformy edukacji.

– Padło tam, że prezydent Karol Nawrocki jest za tym, by edukacja zdrowotna była w szkołach, ale bez elementów ideologicznych. Zaproponowano kolejne spotkanie w gronie ekspertów, gdzie ma być wypracowane jakieś rozwiązanie – poinformował Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, którego słowa cytuje wspomniany dziennik.

Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa?

Dodatkowo Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, który reprezentował podczas spotkania głowę państwa, miał zapowiedzieć, że Pałac Prezydencki będzie sprzeciwiał się działaniom, które miałyby doprowadzić do tego, że edukacja zdrowotna stałaby się przedmiotem obowiązkowym.

Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej poinformowała „Gazetę Wyborczą”, że decyzje dotyczące edukacji zdrowotnej muszą zapaść w pierwszym kwartale 2026 r. Przypomniała, że w ocenie kierownictwa MEN przedmiot ten powinien być obowiązkowy.

Czytaj też:

MEN odejdzie od głośnej reformy? „Jedyny punkt, w którym eksperci są zgodni”Czytaj też:

Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Są nowe terminy