Tragedia w Jeleniej Górze. Kuratorium wskazuje na zaniedbania szkoły

W połowie grudnia 2025 r. w Jelenie Górze znaleziono zwłoki 11-latki. Na ciele dziewczynki były widoczne obrażenia zadane ostrym narzędziem. W związku ze sprawą zatrzymano 12-latkę, która chodziła do tej samej szkoły, co ofiara. W związku z tragedią Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadziło w jeleniogórskiej szkole kontrolę, która zakończyła się 29 stycznia br. Wyniki podał TVN24.

„Ustalono, że »Karty samooceny ucznia«, stosowane przez nauczycieli jako element przyjętych w szkole rozwiązań wychowawczych, nie były wykorzystywane w sposób pozwalający na spójne i systematyczne planowanie oraz ocenę skuteczności działań wychowawczych. Nie prowadzono także pełnej dokumentacji działań podejmowanych w następstwie wyników samooceny, co utrudniało ocenę ich adekwatności i skuteczności” – czytamy.

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Szokujące wyniki kontroli kuratorium w szkole

Rzeczniczka prasowa Miłosława Bożek dodała, że „ustalenia kontroli, w szczególności analiza sposobu realizacji zadań w obszarze wychowawczym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazują ponadto, że łączenie przez jedną osobę funkcji wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego nie sprzyjało zapewnieniu właściwej i efektywnej realizacji zadań w każdym z tych obszarów”.

Portal jeleniagora.naszemiasto.pl podał, że „kontrola wykazała potrzebę wzmocnienia spójnego i systemowego podejścia do kształtowania postaw uczniów oraz uporządkowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Bożek zaznaczyła, że „w związku z ustaleniami sformułowano zalecenia dotyczące m.in. wzmocnienia nadzoru pedagogicznego, systematycznego dokumentowania i ewaluacji działań wychowawczych oraz właściwej organizacji wsparcia dla uczniów”.

Czytaj też:

Co Rosja ma wspólnego z 12‑latką z Jeleniej Góry? Szokujące ustaleniaCzytaj też:

Co stanie się z 12-latką Jeleniej Góry? Ekspert: Powrót do domu nie wchodzi w grę