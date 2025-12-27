Co Rosja ma wspólnego z 12‑latką z Jeleniej Góry? Szokujące ustalenia

15 grudnia na Dolnym Śląsku znaleziono ciało 11-latki. Na jej ciele były widoczne obrażenia zadane ostrym narzędziem. Główną podejrzaną o popełnienie zbrodni jest o rok starsza koleżanka ofiary, która chodziła do tej samej szkoły podstawowej. Na razie nadal nie wiadomo, jaki mógł być motyw zabójstwa.

Tragedia w Jeleniej Górze. Fala antyukraińskiej dezinformacji

Gdy tylko media obiegła informacja o tragicznej śmierci 11-latki, w mediach społecznościowych zaroiło się od rozmaitych postów z teoriami spiskowymi oraz dezinfomacją. Ponieważ śledczy nie ujawniali informacji na temat 12-latki, część komentatorów w sieci zaczęła sugerować, że powodem jest fakt, iż pochodzi ona rzekomo z Ukrainy.

Z raportu NASK wynika, że między 15 a 21 grudnia powstało ponad 2500 takich wpisów, które łącznie osiągnęły blisko miliard zasięgu.

Informacje o rzekomym ukraińskim pochodzeniu 12-latki zostały natychmiast zdementowane przez MSWiA. Przed świętami Bożego Narodzenia Marcin Kierwiński przekazał, że policja ustaliła tożsamość dwóch osób, które po tragedii w Jeleniej Górze rozpowszechniały dezinformację, jakoby podejrzana była Ukrainką nawołując do nienawiści na tle etnicznym. Jak się okazuje, są to osoby z Krakowa oraz Kielc.

Policjanci z Dolnego Śląska wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji przeszukali ich mieszkania, a także m.in. zabezpieczyli telefonu. Na razie trwają analizy, czy istnieją przesłanki prawne do postawienia im zarzutów. Za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Szokujące związki z Rosją

Tymczasem do sprawy odniósł się Sztab Generalny Wojska Polskiego. Przedstawiciele polskiej armii jednoznacznie stwierdzili, że sugestie dotyczące ukraińskiego pochodzenia 12-latki z Jeleniej Góry to element prowadzonej przez Rosję operacji kognitywnej, która ma na celu nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym grozi do trzech lat więzienia.

„Do budowania narracji zgodnej z wrogą planowaną operacją psychologiczną wykorzystuje się przeprowadzone wcześniej zdarzenia dywersyjne, podpalenia, podłożone ładunki. Natomiast drugą metodą jest fałszywe podpinanie się (fałszywa flaga) pod przypadkowe dramatyczne wydarzenia do budowania zaplanowanej narracji” – tłumaczy Sztab Generalny WP.

