Burza wokół marki Nowrocky. Policja otrzymała zawiadomienie

Karol Nawrocki pojawił się w koszulce i czapce marki Nowrocky podczas spotkania ze sportowcami w wiosce olimpijskiej we Włoszech. W ubiegłym tygodniu trójmiejska „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że ubrania Nowrocky, także te prezentowane przez prezydenta, są oznaczone w sposób, którego na obecnym etapie spółka nie może wykorzystywać. Jak sprecyzowano, zarówno ubrania, jak i gadżety wspomnianej marki są opatrzone znakiem „R” w kółku. To stanowi sygnał, że prawo do marki jest zarejestrowane i chronione.

Burza ws. marki Nowrocky. „Przepisy są jednoznaczne”

Z danych Urzędu Patentowego wynikało jednak wówczas, że marka Nowrocky wciąż nie została zarejestrowana. Siostra prezydenta, Nina Nawrocka, 5 listopada zgłosiła wniosek o rejestrację, ale procedura trwa.

„Przepisy są jednoznaczne. Zgodnie z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej, posługiwanie się wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmiot korzysta z ochrony, jest czynem zabronionym” – podała „Wyborcza”. Kilka dni później, 19 lutego, pojawiły się nowe informacje w sprawie. Jak się okazało, ze strony internetowej nowrocky.pl oraz z profili w mediach społecznościowych zostały usunięte fotografie towarów opatrzonych znakiem „R” w kółku.

Zamieszanie wokół marki Nowrocky. Policja otrzymała zawiadomienie

Wiadomo, że w piątek 20 lutego do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie w sprawie marki Nowrocky, w związku z używaniem wspomnianego oznaczenia.

– 20 lutego do policjantów z Wydziału do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie o wykroczeniu dotyczącym złamania przepisów z Ustawy prawo własności przemysłowej – poinformował Polską Agencję Prasową asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy gdańskiej policji.

Wrze po wywiadzie Nawrockiej. Tak Polacy ocenili pierwszą damę. Sondaż dla „Wprost"

„Wszyscy murem za Włodkiem". Teraz Czarzastemu kibicuje nawet Tusk