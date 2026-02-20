Czarzasty nie odpuszcza Nawrockiemu. Komisja Wenecka znów zajmie się polskimi sprawami

W czwartek 19 lutego wieczorem Kancelaria Prezydencka zamieściła na swojej stronie internetowej prezydencki projekt ustawy. Nowe przepisy, które swoim nazwiskiem firmuje Karol Nawrocki, odnoszą się do trudnej sytuacji w polskim sądownictwie.

Czarzasty odsyła projekt prezydenta do Komisji Weneckiej

W uzasadnieniu tego dokumentu podkreślano, że ma on służyć m.in. „skutecznemu przeciwdziałaniu bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą”.

Podczas konferencji w Sejmie inicjatywę prezydenta ocenił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Polityk ten kilkukrotnie ścierał się już publicznie z Karolem Nawrockim. Nowa ustawa okazała się kolejnym tematem spornym między tymi politykami.

Czarzasty zwrócił uwagę, że prezydencki projekt przewiduje „kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim”. Jako marszałek Sejmu postanowił zainterweniować.

– Ponieważ według opinii prawników prezydencki projekt w sprawie sądownictwa narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy, zdecydowałem się przekazać go do zaopiniowania Komisji Weneckiej — oznajmił w piątek 20 lutego przewodniczący Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty skierował też swoje słowa bezpośrednio do Karola Nawrockiego. — To jest następna ustawa napisana w sposób niechlujny, który wymaga wielkiej poprawy. Radziłbym przykładać się do tych ustaw bardziej, bo tak powoli staje się pan destruktorem polskiego prawa — oceniał.

Komisja Wenecka. Czym się zajmuje?

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, szerzej znana pod nazwą Komisji Weneckiej, jest organem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej.

Działalność Komisji dotyczy 3 głównych obszarów: instytucje demokratyczne i prawa podstawowe; sprawiedliwość konstytucyjna oraz wybory, referenda i partie polityczne. Głównym zadaniem Komisji jest wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów aktów prawnych przygotowanych przez poszczególne państwa bądź aktów prawnych mających już moc prawną.

