Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Rzecznik rządu: Gangsterski chwyt

Karol Nawrocki poinformował w czwartek 19 lutego, że podpisał dwie ustawy. Pierwszą o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a drugą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Kolejne dwie ustawy prezydent zawetował: ustawy o KRS i w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo.

– Jako prezydent Rzeczpospolitej mam obowiązek stać na straży Konstytucji i dbać o interes obywateli. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie wypełnia tego celu, a wręcz mu przeczy. Dlatego podjąłem decyzję o jej zawetowaniu – zaczął Nawrocki. Głowa państwa przekonywała, że „nie może podpisać ustawy, która pod hasłem przywracania praworządności w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów”.

Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. „Sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych”

Nawrocki dodał, że „ustawa wprowadza segregację sędziów i oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów”. – Zdecydowanie sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych, bo w rzeczywistości rządowi chodzi o podział na sędziów naszych i obcych. W polskim porządku prawnym nie ma żadnych neo ani paleo sędziów. To, czy ktoś jest sędzią, wynika z Konstytucji i ustaw – tłumaczył prezydent.

– Ustawa jest w oczywisty sposób niezgodna z Konstytucją i mogłaby być narzędziem do usunięcia sędziów, których obecna władza się obawia – podsumował Nawrocki. Na weto głowy państwa błyskawicznie zareagowali politycy koalicji rządzącej. „Mógł zakończyć akt chaosu w sądach, a napisał kolejną stronę tego dramatu. Gangsterski chwyt” – skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.

Prezydent z kolejnym wetem. Tusk zabrał głos jeszcze przed oficjalną decyzją

„Weto pod Ustawą o KRS to kolejny strzał na oślep Prezydenta. Ale z każdym praworządnościowym szkodnikiem sobie poradzimy. Marszałek Włodzimierz Czarzasty już działa w tej sprawie” – napisał z kolei europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. „Szykują się kolejne weta. Tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw” – grzmiał Donald Tusk, komentując medialne zapowiedzi Nawrockiego.

