Nowa podstawa programowa dla lekcji religii w szkole. To nie reakcja na zmiany MEN?

Jak zaznaczał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ, nowa podstawa programowa dla lekcji religii przyjęta została 15 października 2025 roku, podczas 402. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Informował, że publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Jedność.

Lekcje religii. Nowa podstawa programowa

Biskup Wojciech Osial dodawał, że nowa podstawa programowa była przedmiotem refleksji od kilku lat. Zapewniał, że „nie jest reakcją na szkodliwe zmiany, jakie dokonały się w organizacji lekcji religii w szkole, wprowadzone przez MEN”. – Kościół przede wszystkim troszczy się o młodego człowieka – podkreślał.

– Biskupi bardzo mocno podkreślili, że trzeba ożywić zarówno działania w szkole jak i w parafii, co oznacza rozróżnienie między lekcją religii w szkole a katechezą w parafii. Jest to model komplementarny, gdzie lekcja religii i katecheza w parafii uzupełniają się – dodawał.

Tłumaczył przy tym, że lekcja religii w szkole polega na nauczaniu religii rzymskokatolickiej, a nie religioznawstwie. – Ma pokazać wartość religii rzymskokatolickiej dla życia człowieka, wartość wychowawczą, kulturową, społeczną, patriotyczną – wyliczał. – Podstawa programowa to dokument bazowy, do którego każdy może napisać swój program nauczania – zaznaczał.

Religia. Zadania i treści nowej podstawy programowej

Zadania lekcji religii i treści nowej podstawy programowej przedstawiał ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Podkreślał, że na pierwszym miejscu stawiany jest uczeń i jego potrzeby.

– W tej podstawie programowej znajduje się bardzo wiele kwestii dotyczących powstania człowieka, świata, relacji wiary, antropologii chrześcijańskiej, istnienia zła na świecie. Nie mogło zabraknąć pytań o Pana Boga – mówił.

– Chodzi o to, by dać racjonalne fundamenty, odpowiedzieć na pytania dotyczące sensu istnienia. Cały pierwszy dział jest temu poświęcony – informował. – Zależy nam, by przekazać prawdy wiary, liturgię z sakramentami, normy moralne z perspektywy chrześcijańskiej i katolickiej – dodawał.

– Chcemy przekazać to, co chrześcijaństwo, katolicyzm wniósł w cywilizację europejską i polską. Chcemy pokazać, że chrześcijaństwo jest żywe i że także dzisiaj kształtuje kulturę – tłumaczył ks. Mąkosa. Jak mówił, treści podstawy podzielono na pięć działów.

Owe działy to: „Poszukiwania i dylematy młodego człowieka”. „Wiara i życie Kościoła”, „Młodzież w pluralistycznym świecie”, „Chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe” oraz „Święta i tradycje katolickie”.

