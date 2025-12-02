Kontrowersyjny pomysł Ordo Iuris. Zlikwidują MEN i wprowadzą bon edukacyjny?

Ultrakonserwatywny ośrodek analityczny z USA – Heritage Foundation opracował dla Donalda Trumpa Projekt 2025. W założeniu miała to być wizja reform amerykańskiego systemu rządowego, której celem było przygotowanie konserwatywnej administracji do skutecznego wdrażania swojej polityki od pierwszych dni urzędowania. W praktyce wyszedł z tego ok. 900-stronicowy plan opanowania instytucji w Stanach Zjednoczonych.

Ordo Iuris z polską wersją Projektu 2025. MEN zostanie zlikwidowany?

Polską wersję dokumentu przygotowało z kolei Ordo Iuris. Jak podała „Gazeta Wyborcza”, wśród pomysłów pojawiły się takie jak: zmniejszenie rządu do dziewięciu ministrów; likwidacja MEN i wprowadzenie bonów edukacyjnych; likwidacja UE lub zastąpienie jej unią gospodarczą; prawny zakaz aborcji; wybory sędziów przez obywateli; likwidacja dopłat do budowy mieszkań komunalnych; wprowadzenie obowiązkowych lekcji religii; czy zakaz odbierania dzieci przez instytucje publiczne.

Inne pomysły to: zaangażowanie państwa w obronę wartości chrześcijańskich; częściowa prywatyzacja ochrony zdrowia; powołanie ministra policji; stworzenie – na wzór stanowiska zajmowanego do niedawna przez Elona Muska – wicepremiera ds. dobrej administracji; czy kompleksowa wymiana urzędników na „profesjonalne, patriotyczne i suwerennościowe” kadry zdolne do niezależnego myślenia.

Zaplecze intelektualne, z którego czerpie PiS, przygotowało pakiet zmian

Ordo Iuris ma aktywnie działać wokół Karola Nawrockiego. Instytut ma też związki z PiS. Prezes Ordo Iuris w styczniu 2024 r. otrzymał zaproszenie na sejmową konferencję o suwerenności od Jarosława Kaczyńskiego, a pod koniec października ludzie instytutu uczestniczyli w kongresie programowym Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Lider PiS chwalił też Ordo Iuris w Sejmie. Instytut organizował też wspólne wydarzenia z Heritage Foundation.

Ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że Ordo Iuris „to jedna z wielu organizacji, z którą partia współpracuje”. Inny dodał jednak, że na pewno część z postulatów Instytutu znajdzie miejsce w programie PiS. Potencjalne zlikwidowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej mogłoby oznaczać, że za edukację dzieci będą odpowiadać tylko rodzice, którzy zadecydują, jaką szkołę zasilą swoim bonem edukacyjnym.

Czytaj też:

Tak wygląda praca w polskich szkołach. Nauczyciele stawiają sprawę jasnoCzytaj też:

MEN ogranicza wagary uczniów. Nauczyciele mają „ale”