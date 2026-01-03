Olbrzymi korek na A4. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Na autostradzie A4, prowadzącej do polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Jędrzychowicach, doszło do poważnych utrudnień w ruchu. Kierowcy planujący wjazd do Niemiec muszą liczyć się z długim oczekiwaniem — obecnie przejazd przez granicę zajmuje nawet około godziny. Korek ma już blisko osiem kilometrów długości.

Powroty po przerwie świątecznej i zwężenie jezdni

Jak podaje RMF24, główną przyczyną zatoru są selektywne kontrole dokumentów prowadzone przez służby graniczne. Sytuację dodatkowo komplikuje zwężenie jezdni na tym odcinku autostrady, które znacząco ogranicza przepustowość drogi i powoduje dalsze spowolnienie ruchu.

Na natężenie ruchu wpływa także wzmożony powrót Polaków mieszkających lub pracujących w Niemczech, którzy wracają po świąteczno-noworocznej przerwie spędzonej w kraju. Duża liczba pojazdów osobowych i dostawczych sprawia, że korek systematycznie się wydłuża.

Objazdy i alternatywne przejścia graniczne

W związku z trudną sytuacją kierowcy rekomendują wybór innych przejść granicznych. Jedną z alternatyw są Radomierzyce, gdzie ruch odbywa się znacznie płynniej. Możliwy jest również przejazd przez Zgorzelec, jednak przejście to dostępne jest wyłącznie dla samochodów osobowych.

Służby apelują do podróżnych o zachowanie spokoju, ostrożności oraz regularne sprawdzanie komunikatów drogowych przed wyjazdem. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z alternatywnych tras, by uniknąć długiego postoju na granicy.

