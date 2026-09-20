47-latek postrzelił byłą partnerkę. Są nowe informacje w sprawie

Do zdarzenia doszło w piątek (18 września) – 45-latka wykonała telefon na policję, informując dyspozytora, że odwiedził ją były partner i czuje się niebezpiecznie. 47-latek groził kobiecie.

Niedługo później padł strzał – najprawdopodobniej z broni czarnoprochowej – zwróciła uwagę redakcja portalu Gazeta.

47-latek strzał oddał w kierunku byłej partnerki – 45-latka na szczęście przeżyła, mimo że została trafiona w okolice głowy. Została przetransportowana do pobliskiego szpitala. Wiadomo już, że znajduje się w stanie niezagrażającym życiu.

Mężczyzna zdecydował jednak po wszystkim odebrać sobie życie – używając do tego celu tej samej broni. Przedstawiciele służb, które zjawiły się na miejscu, zaczęły go reanimować, jednak nie przyniosło to oczekiwanego skutku.

Małopolska. Strzelanina w Sieprawiu. Wobec 47-latka wszczęto procedurę Niebieskiej Karty

Z ustaleń Interii wynika, że 45-latka i 47-latek mieszkali razem, jednak w pewnym momencie kobieta wymeldowała byłego partnera. Ponoć nie po raz pierwszy groził on kobiecie – na początku 2026 roku myślenicka prokuratura otrzymała zawiadomienie. Służby prowadziły ws. postępowanie, gromadziły dowody.

Pozwalały one na skierowanie aktu oskarżenia przeciwko 47-latkowi.

– Sprawa była dosłownie na ukończeniu – ujawnił prok. Tomasz Waszczuk (cytat za Interią). Uruchomiona została także procedura tzw. niebieskiej karty (chodzi o wykrycie i ukaranie osoby stosującej przemoc domową).

Co jeszcze nowego wiadomo ws. agresora? Służby sprawdzają m.in., w jakich okolicznościach zdobył on swoją broń.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc!

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

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