Zaginięcie 10-latka i 11-latka. Pilny apel policji

Poszukiwania zaginionych dzieci prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Dwaj chłopcy oddalili się 19 września wczesnym popołudniem ze śląskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Najpierw jej teren opuścił Wojtek, a dwie godziny później – Tymek.

Po raz ostatni widziani byli później na przystanku autobusowym w Miechowicach. Wsiedli na pokład zbiorkomu i ruszyli w kierunku dworca.

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„Wojciech Pszczółkowski ma 155 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała, blond włosy i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarne krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami” – przekazał zespół prasowy śląskiej policji.

Jeśli chodzi o Tymoteusza Grobelnego – ma on 146 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała, ciemne włosy i brązowe oczy. „W chwili zaginięcia ubrany był w ciemnozielone krótkie spodenki, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz czarne buty” – podali mundurowi.

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„Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych, proszone są o kontakt: z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu pod numerem telefonu – 47 853 32 80 lub z najbliższą jednostką Policji” – zaznaczyli funkcjonariusze.

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