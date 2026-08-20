Znalazł bosego 4-latka przy drodze ekspresowej. „Nie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dziecka”

Jak wynika z informacji przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu, do zdarzenia doszło 11 sierpnia po godz. 19.00. Świadek poinformował dyżurnego garwolińskiej komendy policji o dziecku, które boso, bez opieki osoby dorosłej poruszało się z Górzna w kierunku Łaskarzewa, niedaleko drogi ekspresowej S17.

Bosy 4-latek znaleziony w pobliżu drogi ekspresowej

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, próbowali ustalić personalia dziecka, miejsce jego zamieszkania, a także zdobyć informacje na temat jego bliskich. 4-latek nie potrafił jednak odpowiedzieć na zadawane pytania.

„Funkcjonariusze zaopiekowali się maluchem. Pokazali mu radiowóz, włączyli sygnały. Chcieli w ten sposób odwrócić jego uwagę i uspokoić. Równolegle sprawdzali, czy do komendy nie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dziecka” – przekazała KWP w Radomiu.

Jak dodano, „policjanci zaczęli też rozpytywać mieszkańców, czy ktoś rozpoznaje chłopca” . Ponad godzinę po poszukiwaniach śledczy ustalili miejsce zamieszkania chłopca. Zastali tam matkę dziecka.

„Kobieta była trzeźwa. Powiedziała, że nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy nie zorientowała się, że go nie ma. Na szczęście chłopcu nic mu się nie stało” – dodano. O zdarzeniu policjanci powiadomili sąd rodzinny, który zbada sytuację dziecka.

Jest apel policji. „Chwila nieuwagi może być bardzo niebezpieczna”

Radomscy policjanci podkreślili, że kluczową rolę w sprawie odnalezienia chłopca odegrał świadek, który nie pozostał obojętny, widząc spacerujące po ulicy dziecko. „Gdyby osoby postronne zlekceważyły sytuację, finał mógłby być tragiczny. Apelujemy do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Nawet chwila nieuwagi może być bardzo niebezpieczna dla małego dziecka” – zaapelowano.

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