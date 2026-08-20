Sensacyjne doniesienia ws. Romanowskiego. DNA na liście z Naddniestrza? Obrońca reaguje

Z najnowszych ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że list do polskiego sądu, wysłany 25 lipca z poczty w Tyraspolu, z wnioskiem o list żelazny, ma nosić biologiczne ślady Marcina Romanowskiego. Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy wynika, że śledczy mają skłaniać się do wersji, że autorem listu faktycznie jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale dokument został nadany w miejscu, które może być dalekie od lokalizacji, w której polityk rzeczywiście przebywa.

DNA Marcina Romanowskiego na liście z Tyraspola? Huczy od spekulacji

– Może to być przemyślana metoda, znana w kryminalistyce, jak np. red herring, czyli fałszywy trop. Chodzi o zmylenie organów ścigania w prowadzonym pościgu i ustaleniu miejsca pobytu – wskazują źródła „Rzeczpospolitej”. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

– Na chwilę obecną nie potwierdzono obecności Romanowskiego na terenie separatystycznego Naddniestrza, a tym bardziej pod wskazanym w liście poleconym adresie w Tyraspolu – dodają informatorzy wspomnianego źródła.

Obrońca Marcina Romanowskiego reaguje na najnowsze ustalenia. „Korzystne procesowo”

Do tych ustaleń odniósł się mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego. — Skoro służba potwierdza, że materiał DNA mojego klienta znajduje się na kopercie i liście podpisanym przez niego, to tym bardziej jest to korzystne procesowo dla Marcina Romanowskiego – mówi w rozmowie z „Faktem”.

– Okoliczność ta przeczy twierdzeniom prokuratury, która wątpi w obecność mojego mandanta poza terytorium Unii Europejskiej, co ma stanowić przeszkodę do wydania listu żelaznego oraz uchylenia europejskiego nakazu aresztowania – dodaje mec. Bartosz Lewandowski.

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